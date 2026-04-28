У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

Дар'я Пшеничник
28 квітня 2026, 09:53
Ситуація настільки критична, що російське військове керівництво змушене виправдовуватися перед ректорами ВНЗ.
Мобілізація студентів у РФ / Фото: "Новая газета"

Головне з новини:

  • Кремль панікує через студентське невдоволення
  • Вербування студентів маскують як "добровільне"
  • Університетам нав’язали план мобілізації 2%

Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Термінова нарада та спроби "погасити пожежу"

За даними аналітиків, 27 квітня відбулася закрита зустріч представників Міноборони РФ, Міністерства науки та вищої освіти, а також керівників великих університетів. Формальна тема - "принципи та умови" набору студентів до військових структур.

Заступник міністра оборони Віктор Горемикін намагався переконати учасників, що контракти зі студентами укладають лише на один рік, участь у програмі є "виключно добровільною", а інформація про масові відрахування для подальшого відправлення на фронт "не відповідає дійсності".

Однак сама поява таких заяв, зазначають аналітики, свідчить про глибоку кризу довіри.

Кремль боїться, що операторів дронів перетворять на "штурмове м’ясо"

ISW звертає увагу, що паніка в російському керівництві посилюється. Міністр оборони Андрій Бєлоусов до кінця квітня має підписати наказ про персональну відповідальність командирів за дотримання умов служби студентів.

Це спроба заспокоїти молодь, яка побоюється, що після підписання контракту їх можуть без згоди перекинути до штурмових підрозділів - тих самих, де рівень втрат традиційно найвищий.

Аналітики ISW нагадують, що вербувальна кампанія стартувала ще взимку 2025–2026 років, і Кремль намагається втримати її від провалу, щоб не втратити джерело "гарматного ресурсу".

Навіть пропагандисти не витримали

Незвичним для російської інформаційної системи стало те, що критика пролунала навіть від лояльних "воєнкорів". Ще в березні вони почали публічно заявляти, що студенти бояться опинитися у штурмових загонах замість роботи з БПЛА, а сама кампанія виглядає хаотичною та деморалізуючою.

"План 2%" і маніпуляції статистикою

Попри заяви про добровільність, ISW повідомляє, що міністр науки Валерій Фальков ще на початку року встановив для університетів чіткий норматив: не менше 2% студентів мають підписати контракт із Міноборони.

На цьому тлі російські чиновники намагаються створити ілюзію контролю:

  • заступник міністра Дмитро Афанасьєв заявив, що отримано лише "шість скарг";
  • Горемикін озвучив фантастичний показник "93% довіри студентів до Міноборони".

Однак терміновість нарад і особиста участь Бєлоусова, підкреслюють аналітики, демонструють реальний масштаб проблеми - від управлінського хаосу до страху перед можливими студентськими протестами.

Чи може в РФ відбутися бунт - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта, полковник запасу ЗСУ, військового льотчика-інструктора Романа Світана, здебільшого всі російські силовики за продовження війни, адже вони розуміють, що зупинка бойових дій рано чи пізно приведе їх до трибуналу Гааги.

"Відповідно, табакерка в голову Путіна від силовиків може прилетіти тільки тоді, коли він почне гальмувати процеси, пов'язані з війною. Ось чому "яструбами" з трьома пір'ям у дупі вважають саме силовиків. Патрушев, Наришкін, Герасимов тощо корчать із себе "яструбів", але вони це роблять вимушено", - зазначив він.

Бунт проти влади в Росії - новини за темою

Раніше в інтерв'ю Главреду, економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, чи може накопичене невдоволення в РФ вилитися в якісь соціальні заворушення, "голодні бунти" або протести.

Нагадаємо, відомий в Росії юрист-пропагандист Ілля Ремесло опублікував серію гнівних дописів, фактично, піднявши бунт проти кремлівського диктатора. Він заявив, що війна проти України ведеться виключно через особисті комплекси Путіна та звинуватив його у завданні "величезної шкоди економіці РФ".

Крім того, раніше зазначалося, що серед російської еліти повно тих, хто хотів би здати диктатора Володимира Путіна, але для цього потрібно створити зовнішні фактори. За словами ексдепутатки Держдуми РФ Марії Максакової, перед російськими елітами стоїть дилема: чи знести Путіна самостійно, тим самим вишукавши собі якісь послаблення.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Росія Інститут вивчення війни
ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни
13:06

13:06Україна
Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

13:03Синоптик
Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

12:05Війна
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

Реклама
11:19

Чому шторми й урагани називали лише на честь жінок: маловідома історія

11:14

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 квітня: Овнам - неприємності, Водоліям - успіх

11:05

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крокВідео

11:05

Скільки порошку насправді потрібно для одного прання: більшість робить помилку

10:32

Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

10:10

Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

10:09

"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі ОгнєвічВідео

10:09

Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

09:53

У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

09:51

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

Реклама
09:27

РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

09:00

Відстрочки від мобілізації, виплати для ВПО та один тариф на електрику: що зміниться з 1 травня для українців

08:48

Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 квітня (оновлюється)

08:26

Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

08:26

Визнання територій російськими в обмін на вступ до ЄС: що задумав МерцПогляд

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

06:58

Росія завдала удару по Сумах: дрони пошкодили будинки, магазин та автомобілі

06:45

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдетьсяВідео

05:50

Багатство прийде саме до них: чотирьом знакам зодіаку випаде золотий шанс

05:11

Сигнали з потойбіччя: як померлі рідні нагадують про себе

04:41

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

04:23

Чи можна на могилі залишати горілку і сигарети - священник поставив крапку у питанніВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

03:27

Один бур'ян може швидко заполонити весь сад: як позбутися плюща на ділянціВідео

02:31

Кульбаби зникнуть з ділянки назавжди: що треба зробити вже зараз

02:09

"Бойкот з боку містян": у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

00:47

Українські Patriot на "голодному пайку": Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО

27 квітня, понеділок
23:36

Вкрадене Росією зерно: посла Ізраїлю викликали до МЗС

Реклама
23:12

Економія на пальному, яка "вб’є" авто: від чого варто відмовитися водіямВідео

22:57

Дешево і ефективно: як легко позбутися бур’янів на доріжках

22:52

"Скоро нічого живого не буде": військовий пепередив про нову загрозу на фронті

22:38

Народжені у певні чотири місяці вважаються найвідданішими у коханні

22:20

Які міста стануть ціллю нової масованої атаки: експерт розкрив плани РФ

21:55

"Українська пташка літає туди, куди забажає": Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

21:52

Сморід із пралки зникне назавжди: навіщо заливати в неї ополіскувач для рота

21:21

Мало хто знає: як українською сказати "воодушевлять" - точні відповідники

21:02

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

20:54

"Все розвалюється": Том Гарді відмовляється зніматися в кіно

