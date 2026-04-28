У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

Ситуація настільки критична, що російське військове керівництво змушене виправдовуватися перед ректорами ВНЗ.

Мобілізація студентів у РФ

Головне з новини:

Кремль панікує через студентське невдоволення

Вербування студентів маскують як "добровільне"

Університетам нав’язали план мобілізації 2%

Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Термінова нарада та спроби "погасити пожежу"

За даними аналітиків, 27 квітня відбулася закрита зустріч представників Міноборони РФ, Міністерства науки та вищої освіти, а також керівників великих університетів. Формальна тема - "принципи та умови" набору студентів до військових структур.

Заступник міністра оборони Віктор Горемикін намагався переконати учасників, що контракти зі студентами укладають лише на один рік, участь у програмі є "виключно добровільною", а інформація про масові відрахування для подальшого відправлення на фронт "не відповідає дійсності".

Однак сама поява таких заяв, зазначають аналітики, свідчить про глибоку кризу довіри.

Кремль боїться, що операторів дронів перетворять на "штурмове м’ясо"

ISW звертає увагу, що паніка в російському керівництві посилюється. Міністр оборони Андрій Бєлоусов до кінця квітня має підписати наказ про персональну відповідальність командирів за дотримання умов служби студентів.

Це спроба заспокоїти молодь, яка побоюється, що після підписання контракту їх можуть без згоди перекинути до штурмових підрозділів - тих самих, де рівень втрат традиційно найвищий.

Аналітики ISW нагадують, що вербувальна кампанія стартувала ще взимку 2025–2026 років, і Кремль намагається втримати її від провалу, щоб не втратити джерело "гарматного ресурсу".

Навіть пропагандисти не витримали

Незвичним для російської інформаційної системи стало те, що критика пролунала навіть від лояльних "воєнкорів". Ще в березні вони почали публічно заявляти, що студенти бояться опинитися у штурмових загонах замість роботи з БПЛА, а сама кампанія виглядає хаотичною та деморалізуючою.

"План 2%" і маніпуляції статистикою

Попри заяви про добровільність, ISW повідомляє, що міністр науки Валерій Фальков ще на початку року встановив для університетів чіткий норматив: не менше 2% студентів мають підписати контракт із Міноборони.

На цьому тлі російські чиновники намагаються створити ілюзію контролю:

заступник міністра Дмитро Афанасьєв заявив, що отримано лише "шість скарг";

Горемикін озвучив фантастичний показник "93% довіри студентів до Міноборони".

Однак терміновість нарад і особиста участь Бєлоусова, підкреслюють аналітики, демонструють реальний масштаб проблеми - від управлінського хаосу до страху перед можливими студентськими протестами.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

