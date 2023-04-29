У РФ "віджали" будівлю в центрі Варшави: Москва закотила скажену істерику

Мерія столиці Польщі Варшави разом з поліцією беруть на баланс міста будівлі, в якому раніше знаходилася російська школа при посольстві РФ.
Представники поліції, попри протести росіян, дали працівникам і охоронцям школи час до 19:00, щоб вони покинули будівлю, передає Укрінформ.
Відзначається, що з ранку в суботу проводиться процедура взяття на баланс міста будівлі по вул.Келецькій, 45, де розташована російська школа. Поліція заблокувала вхід у двір, працівники мерії виробляють опис майна зовні.
Реакція Москви
Свій протест з цього приводу вже висловив російський МЗС. Зокрема, посол РФ в Польщі Сергій Андрєєв в коментарі російським ЗМІ назвав ці дії "незаконними" і пообіцяв відповідь з боку Москви, не уточнивши, однак, який саме. Він стверджує, що дії Польщі нібито суперечать Віденській конвенції, і російська сторона буде опротестовувати це рішення.
За словами дипломата, навчальний рік у цій школі завершиться. Цілком ймовірно, матеріальну базу установи перенесуть на територію посольства РФ у Варшаві.
Вирок суду про передачу у власність Варшави будівлі, де знаходиться російська школа, був винесений в 2016 році. Однак російська сторона його проігнорувала.
Що відомо про вилучення будівлі при посольстві РФ
У березні 2022 року МЗС Польщі заявило, що рекомендуватиме органам влади розпочати процедуру взяття на баланс держави двох приміщень у Варшаві, якими володіє Росія, але які не використовуються в дипломатичних і консульських цілях. Одним з цих об'єктів є будівля, де знаходиться російська школа. Інший будинок по вул. Собеській, 100, влада Варшави вже взяла на баланс у квітні минулого року.
Школа при посольстві РФ, в якій навчалися переважно діти російських дипломатів і дипломатів з пострадянського простору, функціонувала у Варшаві з 1953 року.
Раніше посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський заявив, що в разі програшу України у війні з країною-окупантом Росією, Варшава може вступити в конфлікт.
"Україна сьогодні повинна захистити свою незалежність. А якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт", - сказав Росцишевський.
Нагадаємо, раніше польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.
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