У РФ "віджали" будівлю в центрі Варшави: Москва закотила скажену істерику

Суд вирішив передати у власність Варшави будівлю, де знаходиться російська школа, ще в 2016 році.

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Росіян вигнали з будівлі в центрі Варшави / УНІАН

Мерія столиці Польщі Варшави разом з поліцією беруть на баланс міста будівлі, в якому раніше знаходилася російська школа при посольстві РФ.

Представники поліції, попри протести росіян, дали працівникам і охоронцям школи час до 19:00, щоб вони покинули будівлю, передає Укрінформ.

Відзначається, що з ранку в суботу проводиться процедура взяття на баланс міста будівлі по вул.Келецькій, 45, де розташована російська школа. Поліція заблокувала вхід у двір, працівники мерії виробляють опис майна зовні.

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Реакція Москви

Свій протест з цього приводу вже висловив російський МЗС. Зокрема, посол РФ в Польщі Сергій Андрєєв в коментарі російським ЗМІ назвав ці дії "незаконними" і пообіцяв відповідь з боку Москви, не уточнивши, однак, який саме. Він стверджує, що дії Польщі нібито суперечать Віденській конвенції, і російська сторона буде опротестовувати це рішення.

За словами дипломата, навчальний рік у цій школі завершиться. Цілком ймовірно, матеріальну базу установи перенесуть на територію посольства РФ у Варшаві.

Вирок суду про передачу у власність Варшави будівлі, де знаходиться російська школа, був винесений в 2016 році. Однак російська сторона його проігнорувала.

Що відомо про вилучення будівлі при посольстві РФ

У березні 2022 року МЗС Польщі заявило, що рекомендуватиме органам влади розпочати процедуру взяття на баланс держави двох приміщень у Варшаві, якими володіє Росія, але які не використовуються в дипломатичних і консульських цілях. Одним з цих об'єктів є будівля, де знаходиться російська школа. Інший будинок по вул. Собеській, 100, влада Варшави вже взяла на баланс у квітні минулого року.

Школа при посольстві РФ, в якій навчалися переважно діти російських дипломатів і дипломатів з пострадянського простору, функціонувала у Варшаві з 1953 року.

Раніше посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський заявив, що в разі програшу України у війні з країною-окупантом Росією, Варшава може вступити в конфлікт.

"Україна сьогодні повинна захистити свою незалежність. А якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт", - сказав Росцишевський.

Нагадаємо, раніше польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.

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