"У Путіна немає виходу, він біжить до прірви": Фейгін розповів про розкол в оточенні диктатора

Російський опозиціонер підкреслив, що становище російського диктатора всередині самої Росії вже зараз погіршується.

Фейгін розповів про розкол в оточенні російського диктатора / сайт Кремля, скріншот

Російські окупаційні війська вже рік воюють в Україні, однак не можуть досягти ніяких успіхів. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін опинився у дуже складному становищі, з якого не може вибратися. Про це розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

Як зазначив Фейгін в ефірі 24 каналу, останнім шансом, на який сподівається російський диктатор, міг би стати новий наступ Росії. Для цього очільник Кремля збирає танки та концентрує авіацію на кордонах з Україною. Однак, на думку російського опозиціонера, новий наступ армії РФ не буде успішним.

"Якщо у Путіна це не вийде, якщо він суттєво не просунеться і не займе нові значні території України, тоді йому взагалі немає на що сподіватися. Він втратить все", - сказав Фейгін.

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За його словами, становище російського диктатора всередині самої Росії вже зараз погіршується. Причому Захід не втручається у внутрішню політику країни-агресорки.

Фейгін вважає, що на настрої російської еліти впливають санкції, ізоляція, проблеми з їхніми капіталами та активами на Заході.

"Тобто Захід створює ситуацію, за якої не треба буде спеціально щось робити. Еліта сама може впоратися з Путіним", - зазначив він.

Опозиціонер розповів, що вже зараз у владній верхівці Росії розгораються серйозні конфлікти. Зокрема, йдеться про суперництво між ПВК Вагнера та керівництвом армією РФ.

За словами правозахисника, фактично ПВК Вагнер звинувачує керівництво так званої "СВО" у тому, що воно не підтримує вагнерівців.

Фейгін наголосив, що процес розколу всередині російських еліт вже відбувається. Однак поки що його цілі спрямовані не особисто на Путіна. Але ситуація може змінитися.

"Не факт, що всі хочуть продовження війни у такому вигляді, як вона відбувається зараз. Якби Росія перемагала, то й таких конфліктів не було б", - припустив правозахисник.

Він додав, що російські еліти весь час розраховують на певний перелом, який має статися на фронті. Однак цього не станеться, адже союзники України чітко дали зрозуміти, що Росії нічого не світить у цій війні.

"У Путіна немає виходу. Він стрімко рухається дуже вузьким проходом і фактично біжить до прірви. І при цьому очільник Кремля вже не може змінити курс", - сказав Фейгін.

Опозиціонер зауважив, що Путін розуміє, що у нього немає жодних варіантів, і тягне за собою до прірви й своє оточення.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Нагадаємо, нещодавно правозахисник Марк Фейгін заявив, що російський диктатор Володимир Путін до кінця року хоче завершити війну в Україні і взяти паузу на кілька років.

"Зараз мета – припинити війну на статусі кво. Якомога більше взяти територій, бажано вийти на кордони Донецької та Луганської областей, закріпитися і намагатися закінчити це все, взявши паузу на кілька років, можливо, на кілька десятків років, але зараз цілі захопити всю Україну – вони нереальні, це неможливо", - заявив Фейгін.

Також Фейгін заявляв, що мрія російського диктатора Володимира Путіна захопити Київ не здійсниться, адже, беручи до уваги темп просування російського окупаційного війська на інших напрямках, до столиці України загарбники можуть дійти хіба що через 20-30 років.

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