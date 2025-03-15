У Ердогана назвали головну перешкоду для миру між РФ і Україною

Важливо:
- Акіф Чагатай Килич назвав одну з головних перешкод на шляху до миру
- Туреччина відіграє ключову роль як посередник у переговорах
Радник із закордонних справ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич назвав одну з головних перепон на шляху до мирного врегулювання між Україною і Росією.
Він вважає, що однією з ключових перешкод на шляху до встановлення миру в Україні є "втрата довіри" між двома РФ і Україною, повідомляє The Guardian.
"Головна проблема - це втрата довіри. Ніхто нікому не довіряє", - сказав Килич.
Зазначається, що Туреччина відіграє ключову роль як посередник у переговорах і підтримує добрі стосунки як із Києвом, так і з Москвою, незважаючи на свою військову підтримку України. Вона приймала переговори 2022 року і запропонувала зробити це знову, якщо її попросять.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.
Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.
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"Гардіан
"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
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