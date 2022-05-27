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"Ти хто такий? Ми тебе змусимо прийняти наші правила": депутат Держдуми РФ грубо образив Шольца

27 травня 2022, 12:42

Російський депутат пригрозив канцлеру Німеччини, нібито РФ змусить його діяти у її інтересах.

Депутат Держдуми РФ грубо образив Шольца/ скрін з відео

Депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов грубо обізвав канцлера ФРН Олафа Шольца.

Журавльов пригрозив, що нібито РФ змусить Шольца діяти на користь Росії. Такі погрози та образи прозвучали, коли депутат виступав в одній з пропагандистських програм на російському телебаченні.

Депутат вибухнув цілою тирадою недипломатичних заяв, коли коментував слова Шольца про те, що Німеччина не може прийняти правила, які їм диктує Росія.

"Ти хто є, ублюдок? А ми можемо ваші правила прийняти, так? Ні, не вгадав. Якщо ти не можеш прийняти ці правила, то ми тебе змусимо це зробити", – почав погрожувати Журавльов.

Згадав він і про ядерну зброю, почавши погрожувати, що нібито "в Росії може не бути іншого виходу".

Заява Шольца про неможливість миру на умовах РФ

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц на форумі у Давосі заявив, що умовний мир в Україні на умовах, які диктуватиме Путін, не сприйме Німеччина та увесь світ.

"Не буде нав'язаного миру, українці його не приймуть, і ми не приймемо", – сказав Шольц.

При цьому канцлер ФРН наголосив, що світ не може дозволити Путіну виграти війну. За його словами, зараз підняте питання не лише про існування України, а й про весь міжнародний порядок.

Проте варто зазначити, що у Шольца неоднозначне ставлення до постачання зброї Україні. Як зазначав раніше посол України у ФРН Андрій Мельник, попри рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

Також раніше Шольц заявляв, що заявка України на приєднання до ЄС не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії. За його словами, таке рішення з боку ЄС буде несправедливим по відношенню до балканських країн.

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