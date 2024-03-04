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Туск хоче запровадити санкції проти російської продукції: що він анонсував

Єлизавета Бельмас
4 березня 2024, 18:21
Напруга через блокування польського кордону продовжує зростати. Туск зробив важливу заяву.
Туск хоче ввести санкції проти російської продукції
Туск хоче ввести санкції проти російської продукції / колаж: Главред, фото: УНІАН, Flickr

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив анонс звернення до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції. Про це повідомили в Delfi.

За його словами, він звернувся до маршала польського Сейму з пропозицією.

"Хвилину тому я повідомив, що сьогодні звернуся до маршала польського Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську сільськогосподарську продукцію", - сказав Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шімоніте.

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Він також додав, що вкрай необхідне спільне рішення ЄС про санкції щодо продукції країни-агресора. Річ у тім, що йдеться не тільки про посилення санкцій, а й про посилення захисту аграрного сектору Литви та Польщі.

Польський прем'єр акцентував увагу на тому, що головним завданням ЄС має стати блокування експорту російської та білоруської сільгосппродукції.

"Ринки дійсно відчувають великий тиск через війну. І, поза всяким сумнівом, одне з головних завдань - це блокування експорту з Росії та Білорусі в країни, які традиційно були одержувачами цієї продукції", - пояснив Туск.

Зі свого боку Шимоніте підтримала прем'єра, але додала, що рішення має бути спільним для всього союзу, інакше Росія знайде шлях обходу обмежень.

Чому польські фермери блокують кордон?

20 лютого польські фермери почали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкувальники називають "неконтрольований приплив товарів з України, імпортованих під час відкриття кордону ЄС із цією країною".

Протягом усього часу "прикордонних" сутичок сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію і кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетні до акцій протесту.

Блокування кордону Польщі

Як повідомляв Главред, 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Торговий представник України Тарас Качка у своєму Facebook поділився інформацією про останній раунд переговорів з Польщею щодо розблокування кордону.

Також, у розпал блокади українського кордону Польща активно закуповує російську агропродукцію через територію Білорусі. Тисячі польських вантажівок перевозять до Польщі через білоруський кордон російську агропродукцію, йдеться в розслідуванні, яке публікує в YouTube Українська правда.

До того ж, проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Усі групи українських товарів йдуть через Польщу транзитом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

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