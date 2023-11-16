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"Глухий кут" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" - Time

Андрій Ганчук
16 листопада 2023, 16:30
Ніхто не знає, якою буде ситуація в тому випадку, якщо новим президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп, пишуть американські журналісти.
Путін, Зеленський
Зеленський не піде на перемовини із Кремлем - Time / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Захід може запропонувати Україні так звану угоду у вигляді відновлення країни і прийняття її до Євросоюзу і НАТО в обмін на перемовини із агресором Росією, втім, Київ на це не піде. Директор Кремля Володимир Путін також не збирається йти на поступки і має намір воювати і в 2024 році, щоб побачити, як зміниться підтримка української держави після президентських виборів у США. У такій обстановці патова ситуація на фронті може затягнутися ще на один рік.

У матеріалі Time йдеться про те, що підштовхування України до мирних перемовин із Росією не призводять до результатів. Захід може запропонувати Києву угоду: діалог з Кремлем в обмін на відновлення країни і вступ України до ЄС і НАТО. Проте, Київ не піде на компроміси, пов'язані з територіальними поступками.

Очікується, що США відправлять сучасну зброю ЗСУ, але й тут є свої аспекти. Ніхто не знає, якою буде ситуація в разі перемоги на американських президентських виборах Дональда Трампа.

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"Але що станеться, якщо Дональд Трамп переможе в Білому домі? Що це означатиме для зобов'язань НАТО (саміт Альянсу планують використати для того, щоб запропонувати Україні "угоду", — ред.) - чи для майбутнього самої НАТО? Ніхто не може відповісти на ці питання з упевненістю", - зазначили журналісти.

Путін зібрався продовжувати війну

Крім того, вони акцентували увагу на тому, що Путін не зацікавлений в поступках. Росія продовжуватиме набирати у своє військо людей, щоб затягувати війну.

На думку журналістів, Путін хоче побачити, якою буде західна підтримка України в 2024 році і що зміниться після виборів президента США, які відбудуться в листопаді наступного року.

При цьому відзначили і те, що президент України Зеленський також не має наміру йти на перемовини із Москвою, оскільки Кремль сприйме такий крок як слабкість.

Журналісти дійшли висновку, згідно з яким патова ситуація в Україні, в обстановці, що склалася, може затягнутися ще на рік.

Коли завершиться війна

Війна в Україні буде довгою, вважає політолог Віталій Кулик. В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що Київ і Москва можуть піти на перемовини, але тільки за певними напрямками. Інтенсивність бойових дій може знизитися.

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що війна затягнеться на весь 2024 рік. Україна повинна здобути перемогу і може зайти на територію Росії.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов висловив сподівання, що 2025 рік може стати переломним у війні. За його словами, якщо конфлікт затягнеться, Росія не зможе проводити масштабні військові операції.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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