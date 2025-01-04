Укладення перемир'я: Трамп не визначився зі стратегією щодо України

Зеленський запропонував США спільні інвестиції в розробку природних ресурсів України в рамках свого плану перемоги.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

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Україна намагається показати, що угода з Росією обійдеться США дорого

Трампу потрібно змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Поки обраний президент США Дональд Трамп готується до вступу на посаду, Україна щосили намагається його "зачарувати" і показати, що угода з країною-агресором Росією обійдеться Америці дорого в довгостроковій перспективі. Про це пише The Times.

Зазначається, що за законом, відомим як Акт Логана, майбутні адміністрації не можуть вести політику з іноземними партнерами. Однак серед українських чиновників побутує думка, що команда Трампа все ще перебуває в процесі обговорення своєї стратегії, і Україна робить усе можливе, щоб вплинути на цей процес.

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"Так, уже кілька тижнів довірені особи президента Володимира Зеленського вирушають умовляти оточення Дональда Трампа у Вашингтоні. При цьому деякі ініціативи виявилися доволі несподіваними", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, голова комітету у закордонних справах Ради Олександр Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру.

На думку Мережка, Трамп – "прагматик, а не догматик" і його можна залучити на бік України, якщо переконати його в тому, що угода з Путіним зрештою обійдеться США дорожче в довгостроковій перспективі.

Крім того, Зеленський запропонував США спільні інвестиції в розробку природних ресурсів України в рамках свого плану перемоги.

"Однак Росія досі не показує жодних ознак того, що готова обговорювати будь-які мирні угоди, окрім тих, які передбачають повну капітуляцію України. Завдання нової адміністрації полягає не тільки в тому, щоб стати посередником в укладенні перемир'я, а й у тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - пише The Times.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко заявив, що Трамп у разі провалу переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним цілком може повернутись до України спиною, адже буде більше зосереджений на інших питаннях.

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але тепер він забув про 24 години і говорить про місяці, а, якщо бути реалістами, то багато місяців.

Крім того, Трамп часто заявляв, що завершить війну між Україною і Росією за короткий термін. У вересневих дебатах він сказав, що війна може бути завершена, ще до того, як він офіційно стане президентом. Однак у своїх подальших заявах Трамп зазначав, що вирішити ситуацію в Україні буде складніше, ніж знизити напруженість на Близькому Сході.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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