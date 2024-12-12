Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

США надають Україні максимальні можливості для оборони, заявив Джон Кірбі.

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США надають Україні максимальні можливості для оборони / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне із заяви Кірбі:

США прагнуть забезпечити Україні кращі можливості на полі бою та за столом переговорів

Політика президента Байдена залишається незмінною

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує робити стратегічні кроки, щоб забезпечити Україні перевагу як на полі бою, так і на переговорах. Це включає дозвіл на удари далекобійними ракетами по військових цілях на території Росії. Таку заяву зробив радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні у відповідь на критику з боку обраного президента Дональда Трампа.

"Я не вдаватимуться до суперечок з обраним президентом і тим, про що він говорить у медіапросторі. Можу тільки повторити, в чому полягала політика та розпорядження президента Байдена", - заявив Кірбі. відео дня

За його словами, уряд США робить усе можливе, аби надати Україні усі необхідні можливості для оборони.

"Аби в разі, якщо – та коли – справа дійде до переговорів, президент Зеленський перебував у найкращій з можливих позицій, аби у нього було найбільше важелів впливу, і він мав найбільший успіх на полі бою", - наголосив представник чинної адміністрації.

Кірбі зауважив, що розпорядження Байдена дозволяє Україні використовувати ракетні системи великої дальності для атак по військових цілях на території Росії. Ця політика, як зазначив радник, залишається чинною.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп незадоволений використанням американських ракет для ударів по території Росії. На його думку, це лише сприяє ескалації.

Трамп виступає проти членства України в НАТО, але підтримав ідею сильної та добре озброєної України після війни. Він також підтримав відправку європейських військ в Україну, але виключив можливість розміщення військ США.

Як повідомляв Главред, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану від команди Дональда Трампа для завершення війни наразі не існує. Україна не отримувала жодного конкретного документа з цього приводу.

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Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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