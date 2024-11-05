Трамп прямо розповів, що буде, якщо він програє

Трамп заявляє, що не закликатиме своїх прихильників не проявляти агресію.

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Трамп сказав, як реагуватиме на свою поразку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, як реагуватиме на свій програш, якщо його не підтримають американці. Він стверджує, що не поводитиметься агресивно. Про це повідомляє CNN.

Водночас він не вважає за потрібне говорити своїм прихильникам про те, що не варто проявляти агресію.

"Я не повинен говорити їм, що насильства не буде. Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники - не жорстокі люди. Я не зобов'язаний їм це говорити. І я, звісно, не хочу ніякого насильства, але я, звісно, не повинен їм говорити. Це чудові люди. Це люди, які вірять у відсутність насильства. На відміну від вашого запитання. Ви вірите в насильство", - сказав Трамп. відео дня

Варто нагадати, що в січні 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія США, щоб завадити завіренню результатів виборів 2020 року, після того, як Трамп програв вибори та відмовився поступатися Байдену.

Президентські вибори у США / Інфографіка Главред

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 листопада повідомлялось, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в 4 штатах, які "коливаються".

Також відомо, що президент США Джо Байден занепокоєний щодо можливих наслідків президентських виборів. Риторика кандидата у президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

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