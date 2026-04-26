Трамп упав, а гості ховалися під столами: всі деталі стрілянини у США

Під час щорічної вечері кореспондентів у готелі Washington Hilton пролунали постріли.

https://glavred.net/analytics/tramp-upal-a-gosti-pryatalis-pod-stolami-vse-podrobnosti-strelby-v-ssha-10759634.html Посилання скопійоване

Новий замах на Трампа

Ви дізнаєтеся:

Що сталося під час вечері кореспондентів Білого дому

Чи постраждав Дональд Трамп

Ким виявився нападник і яку зброю він мав

У ніч на 26 квітня президента США Дональда Трампа евакуювали після стрілянини у готелі Washington Hilton у Вашингтоні. Інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому, на якому були присутні перша леді, віцепрезидент та члени американського уряду. Про це повідомила пресслужба Білого дому та американський лідер у Truth Social.

Інцидент стався в розпал заходу, коли в залі перебувала вся політична еліта країни: перша леді, віцепрезидент, директор ФБР Каш Патель, очільниця розвідки Тулсі Габбард та інші члени кабінету. Загалом на події було близько 2500 осіб.

відео дня

Трамп з Меланією на заході / Фото: скріншот

Щойно пролунали постріли, агенти Секретної служби за лічені секунди вивели Трампа зі сцени та евакуювали з будівлі. Це був перший випадок, коли Дональд Трамп вирішив відвідати щорічний захід у Вашингтоні.

Що кажуть очевидці про стрілянину

За даними The Guardian, у залі почалася паніка — гості ховалися під столами. Озброєні гвинтівками силовики взяли приміщення під повний контроль.

"Ми подумали, що деякі тарілки з вечері впали, а потім ми всі з криками побігли під стіл", – сказав конгресмен від штату Меріленд Джеймі Раскін, який був на заході.

Ведучий CNN Вольф Блітцер заявив, що перебував "за кілька футів" від стрільця.

"Перше, що спало мені на думку: чи він намагається в мене застрелити? Я не думаю, що він намагався в мене застрелити, але я був дуже близько до нього, коли пролунали постріли, і він був дуже, дуже страшним. Але зараз зі мною все гаразд", - розповів він.

Юристка та правозахисниця Керрі Кеннеді повідомила, що під час стрілянини конгресмен Джеймі Раскін заспокоював її словами: "У тебе все гаразд". Інший гість розповів, що він чекав під столом приблизно п'ять-десять хвилин, перш ніж Секретна служба вивела гостей із зали для вечері.

Деякі учасники заходу розкритикували організацію безпеки, заявивши про відсутність належного контролю на вході.

"Не було металошукачів і нормальної перевірки", - заявила одна з присутніх.

Інші гості та політичні коментатори назвали інцидент тривожним, особливо з огляду на те, що подія відбувалася у присутності президента, віцепрезидента та членів уряду.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Евакуація Трампа

Дональда Трампа та першу леді евакуювали зі сцени одразу після перших пострілів. Президент не постраждав і залишив захід до 22:00.

Евакуація Трампа / Фото: скріншот

Згодом він заявив, що вечірку буде перенесено приблизно на 30 днів.

Згідно з відео, яке з'явилося в мережі, агенти Секретної служби першим виводили не президента США, а віцепрезидента Джей Ді Венса. Лише потім вони повели Трампа, який по дорозі упав.

Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Як відбувся напад

Спочатку ЗМІ повідомляли про ліквідацію стрільця, проте пізніше Секретна служба підтвердила, що нападника затримано живим.

За даними начальника поліції округу Колумбія Джеффрі Керолла, зловмисник атакував пост Секретної служби та кинувся до зали, де зібралися гості. Чоловік був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами. За попередніми даними, він діяв самостійно.

Зловмисник встиг вистрілити в агента Секретної служби, проте правоохоронця врятував бронежилет. Сам нападник вогнепальних поранень не отримав, але був доставлений до лікарні для обстеження.

Дії Секретної служби / Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Мер Вашингтона Мюріел Боузер повідомила, що підозрюваного доставили до місцевої лікарні, де його "оцінюють".

"Наразі у нас немає підстав вважати, що хтось інший був причетний", - сказала вона.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що зал під час вечері кореспондентів Білого дому був належно захищений, а нападник не наближався безпосередньо до сцени.

"Я почув шум і подумав, що це падає піднос. Ми почули цей шум, і це був або піднос, або куля. Я сподівався, що це піднос", - зізнався Трамп.

За його словами, озброєний чоловік із кількома видами зброї спробував прорватися до контрольно-пропускного пункту приблизно з відстані 45 метрів від основної зали. Саме там його зупинили агенти Секретної служби.

Трамп назвав інцидент "дуже несподіваним" і зазначив, що хотів залишитися на заході, однак його евакуювали за протоколом безпеки. Він також розповів, що підготував промову, яку сам назвав "найбільш недоречною з усіх, що коли-небудь виголошував", і пообіцяв озвучити її пізніше.

"Я вивчав історію замахів - вони завжди йдуть за найвпливовішими людьми, як Авраам Лінкольн. За тими, хто нічого не робить, не йдуть. Ми зробили багато", - заявив Трамп у відповідь на запитання журналістів, чому на нього неодноразово здійснюються замахи.

Президент також опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social фото затриманого та відео з камер спостереження з місця події.

Чоловік, якого затримали на заході / Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Що відомо про нападника

Чоловік, який відкрив стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому за участю Дональда Трампа, виявився 31-річним учителем із Каліфорнії Коулом Алленом. Про це повідомляє New York Post.

За даними видання, cтрілець, який відкрив вогонь під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, ідентифікований як 31-річний Коул Аллен із Торранса, штат Каліфорнія. Президент США Дональд Трамп заявив, що нападник, ймовірно, діяв сам і назвав його "самотнім вовком-диваком", який "виглядав досить зловісно".

Очевидці розповідають, що в одній із службових зон біля входу зберігалися речі для обслуговування заходу, зокрема барні візки, а охорона в цей момент була відсутня.

"Він був у тій кімнаті… дістав зброю з сумки чи подібного предмета", - розповіла волонтерка, яка стала свідком подій.

Затримання нападника / Фото: скріншот

Особа, яку затримали після стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому, за даними ЗМІ, була ідентифікована як викладач компанії C2 Education — центру репетиторства та підготовки до тестів. У соціальних мережах також зазначалося, що чоловік отримав відзнаку "вчитель місяця" у грудні 2024 року.

Згідно з відкритими профілями, він закінчив Каліфорнійський технологічний інститут у 2017 році, здобувши ступінь бакалавра з машинобудування. Представники навчального закладу підтвердили The New York Post факт навчання, однак відмовилися надавати додаткові деталі.

Також повідомляється, що у жовтні 2024 року він здійснив невелику пожертву у розмірі 25 доларів на президентську кампанію Камали Гарріс. За словами сусідів, чоловік міг мати проблеми зі здоров’ям психічного характеру, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому вважають гостем готелю Washington Hilton, де відбувався захід. Про це на пресконференції заявив тимчасовий начальник Департаменту столичної поліції Вашингтона Джеффрі Керролл.

Згодом ФБР провело обшук за адресою нападника в Каліфорнії. Правоохоронці висунули йому обвинувачення у незаконному володінні зброєю та нападі. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Яку історію має місце замаху

Інцидент стався у готелі Washington Hilton, де проходив захід. Саме це місце вже має трагічну історію, адже у 1981 році біля готелю було скоєно замах на президента Рональда Рейгана.

Тоді Джон Гінклі-молодший відкрив вогонь біля готелю Washington Hilton, поранивши президента та ще трьох осіб. Рейган вижив, а нападника визнали неосудним.

Замахи на Трампа

Замахи на президентів США неодноразово ставали резонансними подіями в історії країни. Фіксувалися й спроби замахів на Дональда Трампа.

У лютому 2026 року американський суд засудив до довічного ув’язнення Раяна Рута, який, за даними слідства, у вересні 2024 року намагався застрелити Трампа на полі для гольфу у Флориді. Напад вдалося зірвати завдяки агенту Секретної служби, який вчасно помітив озброєного чоловіка.

Ще один інцидент стався 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, коли 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь у бік Трампа. Внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, а сам політик був поранений у вухо.

Крім того, у вересні 2025 року у Вашингтоні затримали чоловіка, який націлив лазерну указку на гелікоптер Трампа.

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред