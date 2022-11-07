Топ-пропагандист з РФ заявив, що йому ампутували ногу, але виростять нову

Семен Пегов каже, що його прооперують вже через місяць / Фото росЗМІ

Російському пропагандисту Семену Пегову ампутували частину ноги після того, як він наступив на міну. Він заявив, що російські генетики спеціально для нього вперше в житті "виростять нову ногу".

"Так, мені дійсно відрізали ногу", - підтвердив Пегов у своєму Telegram-каналі.

За словами пропагандиста, "прямо зараз її вирощують співробітники Інституту цитології та генетики зі стовбурових клітин".

"Обіцяють виростити впродовж місяця, далі, звичайно складна операція, але все дуже позитивно. Можливо, це станеться ще швидше, це перший досвід подібного роду", – заявив Пегов.

Пегову ампутували ногу / Фото росЗМІ

Як повідомляв Главред, 24 жовтня пропагандист Пегов отримав поранення неподалік від тимчасово окупованого Донецька - він наступив на міну "Пелюстка".

РосЗМІ писали, що у Пегова "відкритий перелом двох пальців правої ноги та рвані рани підошовної частини стопи".

Зазначимо, що міна-пелюстка перебуває на озброєнні окупаційних сил.

Довідка. Семен Пегов - російський журналіст, пропагандист і письменник. Він також веде власний телеграм-канал, що зв'язується з російськими спецслужбами.

Пегов неодноразово " світився "на окупованій території України та називав себе "воєнкором". При цьому сюжети Пегова були постановочними.

У березні YouTube-канал пропагандиста заблокували, а потім видалили за порушення правил майданчика.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті побудували через річку Дніпро в Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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