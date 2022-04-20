Точна і швидка розвідка на полі бою: Україна отримає 100 швидкісних безпілотників Quantix Recon

Компанія AeroVironment не тільки передасть БПЛА, а й надасть Міноборони і територіальній обороні послуги з навчання.
Компанія AeroVironment відправить Україні 100 безпілотних літальних апарати Quantix Recon і навчить українські війська їх застосуванню. Безпілотник може літати не поміченим ворожими силами та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, забезпечуючи точну і швидку розвідку далеко розташованих районів поля бою.
Як повідомляє AeroVironment, яка виробляє дрони-камікадзе Switchblade, Україні передадуть не тільки 100 одиниць безпілотників Quantix Recon, але і навчать їх застосуванню.
читайте такожПляшка і фотоапарат Canon на клею: в Україні розпакували російський БПЛА Орлан-10 за 120$ тисячВказується, що БПЛА Quantix Recon може здійснювати польоти, які не видимі для сил противника. Апарат не піддається впливу радіочастотних перешкод, забезпечуючи точну і швидку розвідку районів поля бою.
У повідомленні підкреслюється, що безпілотник Quantix Recon – це багатороторний дрон з дальністю, швидкістю і ефективністю безпілотного літака, у якого фіксоване крило. Безпілотник може розвідати до 1,6 квадратних кілометрів за 45-хвилинний політ на одній батареї.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна проводить перемовини щодо закупівлі важких ударних безпілотників американського виробництва MQ-9 Reaper. Дрони знаходяться на озброєнні армії США. Це основний розвідувально-ударний американський беспілотник. Отримання таких безпілотників може зміцнити позиції ЗСУ у війні проти Росії.
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