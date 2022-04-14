Навіть крутіше Bayraktar: ударні дрони армії США MQ-9 Reaper надійдуть на озброєння України

Американський безпілотник MQ-9 Reaper / en.wikipedia.org

Київ веде перемовини про закупівлю важких ударних безпілотних літальних апаратів американського виробництва MQ-9 Reaper. Такі дрони знаходяться на озброєнні армії США і є основним розвідувально-ударним безпілотником американських сил. Діалог ведеться за підтримки Білого дому. Отримання таких БПЛА може посилити позиції України у війні проти Росії.

Як повідомляє Forbes, українські делегати ще минулого тижня провели зустріч з представниками General Atomics – компанією, яка виробляє безпілотники. Дискусії не могло бути без відповідної санкції адміністрації США.читайте такожПляшка і фотоапарат Canon на клею: в Україні розпакували російський БПЛА Орлан-10 за 120 $ тисяч

Журналісти вказують, що за підтримки американської влади безпілотні літальні апарати можуть опинитися на балансі ЗСУ вже найближчими днями.

"За підтримки уряду США ці безпілотники можуть опинитися в розпорядженні українських військових в лічені дні", - підкреслив представник General Atomics.

Довідка

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат Збройних сил США. Безпілотник оснащений турбогвинтовим двигуном, завдяки якому він здатен розвивати високу швидкість до 400 кілометрів на годину. Максимум висоти - 13 тисяч метрів. Максимальна тривалість польоту становить 24 години.

У БПЛА 6 точок підвіски. Апарат може нести до 4 ракет класу "повітря-земля", або ж до 8-ми в модифікації MQ-9a, або 4 ракети Хеллфайр, або ж дві бомби Mark 82 c лазерним наведенням. Також літальний апарат може бути обладнаний розвідувально-навігаційною технікою, яка сприяє наведенню дрона на ціль керованих боєприпасів.

Війна Росії проти України

Міноборони РФ 13 квітня звинуватило України в, мовляв, "ударах" і "диверсіях" в напрямку об'єктів, які знаходяться на території Росії. У відомстві вибухнули погрозою завдати ракетних ударів по "центрам ухвалень рішень", у тому числі, і у Києві.

Війська України завдали удари ракетами Нептун по російському крейсеру "Москва". У підсумку на кораблі сталося загоряння.

У Офісі президента назвали удар по "Москві" наймасштабнішою поразкою військово-морського флоту РФ з часів Другої світової війни. Це найбільший потоплений військовий корабель Росії за останні декілька десятків років.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що якщо Росія завдасть удару по Києву, то отримає відповідь. За словами чиновника, в України є серйозна можливість для реалізації такого сценарію.

Главред рекомендує: