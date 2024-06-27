Країна-союзник РФ тонко "вколола" режим Путіна і зробила заяву щодо України

Вірменія сама була свідком руйнівних дій війни, оскільки зіткнулася з цим на Південному Кавказі, сказав міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

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Вірменія закликає до негайного припинення війни в Україні та поважає територіальну цілісність країн - вірменське МЗС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Вірменія закликала зупинити розв'язану Росією війну проти України. Єреван підтримує не лише мир і стабільність, а й територіальну цілісність країн. Про це заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Як повідомляє Новости-Армения, він сказав, що Вірменія "закликає до негайного припинення війни" і сама знає, до чого призводять військові дії.

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"Ми бачили насильницьке переміщення цивільного населення, таргетування цивільних інфраструктур тощо. Війна завжди жахлива, ми категорично проти війни, водночас ми підтримуємо не лише мир і стабільність, а й територіальну цілісність країн", - підкреслив Арарат Мірзоян.

Вірменія виходить із зони впливу РФ

Вірменія поступово виходить із зони впливу Росії. Раніше прем'єр Пашинян заявив, що Єреван вийде з ОДКБ, а секретар Радбезу Армен Григорян звинуватив Росію в поразці вірмен у нагірно-карабаській війні.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".

ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.

У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

"Це сталося, коли ми повністю залежали від Росії. Росія прийшла, відібрала у нас Нагірний Карабах, повернула його Азербайджану, потім пішла, ось і вся реальність. Я стверджую, що Росія захопила Нагірний Карабах. Без дозволу Росії війни не було б", - сказав Григорян.

Відносини України та Вірменії - головні новини:

Вірменія - не союзник Росії у війні з Україною, говорив прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Він акцентував увагу на тому, що після розпаду СРСР Росія, Україна і Білорусь визнали кордони своїх країн на 1991 рік.

У середині червня делегації України та Вірменії провели зустріч, під час якої обговорили можливості для політичного діалогу і питання двосторонніх відносин. Єреван представляв міністр закордонних справ Мнацакан Сафарян.

"Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема шляхи активізації політичного діалогу. У цьому контексті співрозмовники наголосили на важливості подальшого розвитку контактів на всіх рівнях, а також на необхідності реалізації спільних проєктів. Відбувся також обмін думками з питань регіональної безпеки", - підкреслили в МЗС України.

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