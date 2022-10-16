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"Зайшла в тил" НАТО: у дочки Шойгу знайшли литовське громадянство

16 жовтня 2022, 21:07

У Сергія Шойгу від Олени Шебунової (Камінскас) є двоє позашлюбних дітей — син і дочка.

Шойгу
Сергій Шойгу / УНІАН

У Литві позбавили посвідки на проживання Олену Камінскас (у минулому Шебунову), яка є матір'ю позашлюбних дітей міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Жінка намагається оскаржити рішення литовської влади, повідомляє LRT.

Після того як Росія почала війну в Україні, влітку цього року Департамент міграції анулював її вид на проживання в Литві через загрозу національній безпеці.

Відзначається, що у Шойгу від Шебунової (Камінскас) є двоє позашлюбних дітей — син і дочка. З 2017 року Олена отримала тимчасову посвідку на проживання в Литві. Таке право вона отримала після того, як вийшла заміж за литовського бізнесмена Адольфоса Камінскаса.

При цьому в 2019 році вона змінила прізвище на Камінскас, а її чоловік визнав незаміжню дочку Шойгу своєю. На цій підставі дівчина отримала громадянство Литви.

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася більш ніж на півроку.

Господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

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