Путін може використати конфлікт Зеленського і Трампа як козир – WSJ

Найбільше конфліктом США та України насолоджується російський диктатор Володимир Путін.

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Путін може використати суперечку Зеленського і Трампа як козир/ колаж: Главред, фото: скрин, сайт Кремля

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Суперечка Зеленського і Трампа може стати козирем для Путіна

Найбільше конфліктом США та України насолоджується Путін

Суперечності між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським можуть стати козирем для російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор може скористатися цією ситуацією, щоб у черговий раз звинуватити Україну в тому, що вона нібито не хоче мирного врегулювання війни. Про це зазначається у матеріалі The Wall Street Journal.

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У той же час зазначається, що розбіжності між США та Україною ставлять під загрозу важливу можливість забезпечити сильнішу підтримку довгострокової оборони України.

Гендиректорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова наголосила, що більше за інших конфліктом США та України насолоджується Путін. Вона вважає, що росіяни можуть почати швидко діяти, поки емоції свіжі, щоб укласти угоду про капітуляцію України.

Проте, за словами Полякової, поки що невідомо, наскільки зірвана зустріч у Білому домі завдасть шкоди планам щодо вироблення спільної стратегії переговорів між США і його європейськими союзниками.

На думку старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council Рейчел Ріццо, відносини американського та українського президента після останніх подій можуть бути назавжди зіпсовані. Аналітик зазначає, що якщо у найближчі дні нічого кардинально не зміниться, то Україна буде фактично відсторонена від потенційних розмов із Трампом та Путіним.

Американські політичні оглядачі вважають, що Трамп поки що планує почекати і подивитися, що зробить український президент.

Суперечка Зеленського, Трампа і Венса під час зустрічі – що відомо

Раніше Главред розповідав усі подробиці скандальної зустрічі Зеленського і Трампа у США. Президент України прибув до Вашингтона, де планувалося підписання угоди про метали, проте зустріч закінчилася неочікувано.

Зеленський жорстко посварився з Трампом і Венсом під час зустрічі. Дональд Трамп натякнув на те, що Зеленський невдячний і без нього Україна нібито не зможе впоратися.

Після цього світові лідери масово відреагували на сварку Зеленського і Трампа. Європа об'єдналася, висловлюючи підтримку Володимиру Зеленському та Україні.

Після скандальної зустрічі Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що не вважає, що зробив щось погане або образив американського лідера Дональда Трампа під час їхньої зустрічі. Також Зеленський заявив, що просто припинення вогню без гарантій безпеки не є прийнятним варіантом для України. На запитання журналіста, чи повернувся б він до Білого дому просто зараз, якби була можливість Зеленський відповів: "ні".

Нагадаємо, Трамп після скандалу відповів, чи готовий до нових переговорів із Зеленським. Трамп під час своєї промови кілька разів заявив, що у Зеленського "немає карт" на руках.

Після перепалки в Білому домі прем’єр Британії поговорив із Зеленським та Трампом. Стармер чекає на українського лідера у Лондоні. Зустріч запланована на неділю.

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