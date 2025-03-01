Після напруженої дискусії в США: у ЦПД анонсували термінові заходи

Коваленко запевнив, що в України зараз є достатньо ресурсів, щоб далі продовжувати боротьбу.

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Після перепалки в США, Європа обʼєдналася / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН, скріншот

Ключові тези Коваленка:

Європа об'єдналася, наразі готуються термінові заходи

Україна й надалі отримуватиме підтримку та озброєння

Росія має припинити висувати свої "безглузді вимоги" щодо завершення війни

Після напруженої дискусії між українським та американським лідерами в Білому домі 28 лютого, Європа об'єдналася. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Він наголосив, що наразі готуються термінові заходи.

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"Важливо - не слова, важлива зброя. Україна й надалі отримуватиме підтримку та озброєння. Плани Путіна повернути Росію в Європу за допомогою США у Кремлі можуть забути", - написав Коваленко.

Керівник ЦДП запевнив, що в нинішніх умовах, Китай зосередиться на стратегічному союзі з Європою, адже країна-агресор РФ не є для Пекіна пріоритетом.

Для Штатів Росія - лише джерело рідкісноземельних металів, які кремлівський лідер готовий віддати американцям "без попередніх умов".

Коваленко наголосив, що в України зараз є достатньо ресурсів, щоб далі продовжувати боротьбу.

"У Росії у регіонах починає бракувати ресурсів на виплати контрактникам - вони офіційно говорять про це. Санкції залишаються, а отже, життя в РФ буде лише погіршуватися", - додав Коваленко.

Він підкреслив, Росія має припинити висувати свої "безглузді вимоги" щодо завершення війни.

"Херсон і Запоріжжя - це Україна, як і всі контрольовані поки Росією території", - резюмував голова ЦПД.

Перепалка в Білому домі - новини за темою

Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп. Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім.

Пізніше чимало європейських та інших світових лідерів підтримали Україну та Володимира Зеленського. Лише скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти українського президента і підтримав Трампа.

Пізніше Зеленський розповів, що його розлютило на зустрічі в Овальному кабінеті. Він також зазначив, що шкодує про те, що трапилося.

"Коли я перебуваю в США, мені великі політики США починають казати, що вся країна зруйнована, солдати тікають з поля бою, мільйони людей вбиті. (...) Я не хочу втрачати наше партнерство зі США. І я просто сказав, будь ласка, будьте коректні з цими числами. Коли вони говорять про мільйони втрат - це не мільйони втрат", - наголосив український лідер.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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