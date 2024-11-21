Сварка з босом призвела до страшної хвороби: чоловікові поставили несподіваний діагноз

Пацієнт переконаний у тому, що його стан виник через інцидент 32 роки тому, коли його несправедливо звинуватив бос.

https://glavred.net/world/ssora-s-bossom-privela-k-strashnoy-bolezni-muzhchine-postavili-neozhidannyy-diagnoz-10616390.html Посилання скопійоване

Чоловік заробив хворобу Паркінсона після сварки з начальником / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/corgaasbeek

Ключове:

У чоловіка діагностували хворобу Паркінсона

Недуга розвинулася після давньої сварки з начальником

У 70-річного жителя Китаю на прізвище Ван розвинулася хвороба Паркінсона після того, як він десятиліттями страждав на погіршення стану здоров'я. У нього були депресія і безсоння внаслідок неправомірної лайки з боку його начальника.

Нещодавно чоловік звернувся по медичну допомогу до лікарні через проблеми з безсонням, повідомляє Главред із посиланням на South China Morning Post. Він переконаний у тому, що його стан виник через інцидент 32 роки тому, коли його несправедливо звинуватив бос.

відео дня

За словами пацієнта, бос його покарав, відтоді його не полишає почуття провини. "Це вплинуло на мене психічно. Відтоді мені довелося покладатися на ліки для сну, моя пам'ять погіршилася, у мене запаморочення і головні болі", - розповів чоловік.

Подробиці важкої хвороби

Уточнюється, що протягом багатьох років Ван відвідала шість лікарень по всій країні, але ліки приносили лише обмежене полегшення. Згодом він звернувся за допомогою акупунктури в лікарню традиційної китайської медицини.

Лікар провів акупунктуру на різних точках мозку Вана. Він зазначив, що роки безсоння і депресії призвели до виникнення хвороби Паркінсона у Вана.

Після поставленого діагнозу лікарі порадили Вану уникати емоційного стресу перед сном. У відповідь Ван вирішив відпустити свою образу і дотримуватися плану лікування голковколюванням. У підсумку після більш ніж 20 днів терапії Ван повідомив, що може спати по кілька годин на день без ліків і помічає поліпшення.

Історія Вана викликала обговорення в Мережі

Один із коментаторів зауважив: "Це цього не варте. Цей чоловік карав себе на 32 роки через помилку свого боса".

Інший коментатор зазначив: "Важливо мати широке мислення; інакше гнів остаточно зашкодить вашому тілу".

Третій чоловік поділився своїм досвідом: "Мій бос завжди перекладав провину на мене, коли щось ішло не так. Я більше не міг цього терпіти, тому звільнився і зіткнувся зі своїм босом. Це принесло неймовірне задоволення".

Що відомо про хворобу Паркінсона

Хвороба Паркінсона - це дегенеративний стан мозку, що характеризується тремтінням, сповільненими рухами та проблемами рівноваги, що вражають переважно літніх людей. Це спричинено втратою нейронів, що виробляють дофамін, у мозку під впливом генетичних змін і чинників довкілля. У хвороби поки що немає ліків.

На 2023 рік у світі було близько 9 мільйонів пацієнтів із хворобою Паркінсона, одна третина з яких проживала в Китаї. Лікування хвороби Паркінсона в основному складається з медикаментів і хірургічного втручання.

Більше новин:

Хвороба Паркінсона - що про неї відомо Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне нейродегенеративне неврологічне захворювання, характерне для осіб старшої вікової групи. Належить до дегенеративних захворювань екстрапірамідної моторної системи. Спричинено прогресуючим руйнуванням і загибеллю нейронів, що виробляють нейромедіатор дофамін. Недостатнє вироблення дофаміну веде до гальмівного впливу базальних гангліїв на кору головного мозку, пише Вікіпедія. До основних симптомів хвороби Паркінсона належать: м'язова ригідність;

гіпокінезія;

тремор;

постуральна нестійкість. Сучасна медицина поки що не може вилікувати це захворювання, проте наявні методи консервативного та оперативного лікування дають змогу значно поліпшити якість життя хворих і сповільнити прогресування хвороби.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред