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Сварка з босом призвела до страшної хвороби: чоловікові поставили несподіваний діагноз

Олексій Тесля
21 листопада 2024, 20:24
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Пацієнт переконаний у тому, що його стан виник через інцидент 32 роки тому, коли його несправедливо звинуватив бос.
лікарня
Чоловік заробив хворобу Паркінсона після сварки з начальником / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/corgaasbeek

Ключове:

  • У чоловіка діагностували хворобу Паркінсона
  • Недуга розвинулася після давньої сварки з начальником

У 70-річного жителя Китаю на прізвище Ван розвинулася хвороба Паркінсона після того, як він десятиліттями страждав на погіршення стану здоров'я. У нього були депресія і безсоння внаслідок неправомірної лайки з боку його начальника.

Нещодавно чоловік звернувся по медичну допомогу до лікарні через проблеми з безсонням, повідомляє Главред із посиланням на South China Morning Post. Він переконаний у тому, що його стан виник через інцидент 32 роки тому, коли його несправедливо звинуватив бос.

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За словами пацієнта, бос його покарав, відтоді його не полишає почуття провини. "Це вплинуло на мене психічно. Відтоді мені довелося покладатися на ліки для сну, моя пам'ять погіршилася, у мене запаморочення і головні болі", - розповів чоловік.

Подробиці важкої хвороби

Уточнюється, що протягом багатьох років Ван відвідала шість лікарень по всій країні, але ліки приносили лише обмежене полегшення. Згодом він звернувся за допомогою акупунктури в лікарню традиційної китайської медицини.

Лікар провів акупунктуру на різних точках мозку Вана. Він зазначив, що роки безсоння і депресії призвели до виникнення хвороби Паркінсона у Вана.

Після поставленого діагнозу лікарі порадили Вану уникати емоційного стресу перед сном. У відповідь Ван вирішив відпустити свою образу і дотримуватися плану лікування голковколюванням. У підсумку після більш ніж 20 днів терапії Ван повідомив, що може спати по кілька годин на день без ліків і помічає поліпшення.

Історія Вана викликала обговорення в Мережі

Один із коментаторів зауважив: "Це цього не варте. Цей чоловік карав себе на 32 роки через помилку свого боса".

Інший коментатор зазначив: "Важливо мати широке мислення; інакше гнів остаточно зашкодить вашому тілу".

Третій чоловік поділився своїм досвідом: "Мій бос завжди перекладав провину на мене, коли щось ішло не так. Я більше не міг цього терпіти, тому звільнився і зіткнувся зі своїм босом. Це принесло неймовірне задоволення".

Що відомо про хворобу Паркінсона

Хвороба Паркінсона - це дегенеративний стан мозку, що характеризується тремтінням, сповільненими рухами та проблемами рівноваги, що вражають переважно літніх людей. Це спричинено втратою нейронів, що виробляють дофамін, у мозку під впливом генетичних змін і чинників довкілля. У хвороби поки що немає ліків.

На 2023 рік у світі було близько 9 мільйонів пацієнтів із хворобою Паркінсона, одна третина з яких проживала в Китаї. Лікування хвороби Паркінсона в основному складається з медикаментів і хірургічного втручання.

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Хвороба Паркінсона - що про неї відомо

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне нейродегенеративне неврологічне захворювання, характерне для осіб старшої вікової групи.

Належить до дегенеративних захворювань екстрапірамідної моторної системи. Спричинено прогресуючим руйнуванням і загибеллю нейронів, що виробляють нейромедіатор дофамін. Недостатнє вироблення дофаміну веде до гальмівного впливу базальних гангліїв на кору головного мозку, пише Вікіпедія.

До основних симптомів хвороби Паркінсона належать:

  • м'язова ригідність;
  • гіпокінезія;
  • тремор;
  • постуральна нестійкість.

Сучасна медицина поки що не може вилікувати це захворювання, проте наявні методи консервативного та оперативного лікування дають змогу значно поліпшити якість життя хворих і сповільнити прогресування хвороби.

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