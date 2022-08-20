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США передадуть ЗСУ високоточні снаряди Excalibur - Politico

20 серпня 2022, 21:59

Як кажуть американські офіцери, один такий снаряд, моделі Excalibur, може замінити в середньому щонайменше десять звичайних снарядів для гаубиць.

Прапор США, Екскалібур
США передадуть ЗСУ високоточні снаряди Excalibur - Politico / https://ua.depositphotos.com/ і Вікіпедія

США вже в найближчому майбутньому планують відправити в Україну в розпорядженні ЗСУ керовані снаряди моделі Excalibur. Їх використовують для артилерії 155 міліметрів. Про це повідомляє авторитетне американське видання Politico.

Співрозмовник видання заявив, що США збираються відправити в Україну керовані снаряди для гаубиць Excalibur. Однак вони нібито не входять в найближчий пакет допомоги від Пентагону для ЗСУ.

Довідка. Excalibur - високоточні снаряди підвищеної дальності. Відхилення від цілі досягає не менше двох метрів. Як кажуть американські офіцери, один такий снаряд може замінити в середньому щонайменше десять звичайних.

США передадуть ЗСУ високоточні снаряди Excalibur - Politico

Excalibur сумісні з 155-міліметровою британською гаубицею M777, шведською 155-міліметровою самохідною артилерійською установкою Archer і німецькою гаубицею PzH 2000.

Військова підтримка України

Зазначимо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!", - написав міністр.

Сполучені Штати Америки нададуть Уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Британія обіцяє працювати над збільшенням військової та гуманітарної допомоги для України. А британський міністр закордонних справ Ліз трас стверджує, що піде шляхом Бориса Джонсона і буде найбільшим другом України.

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Автор: Єгор Бунін
новини США гаубиця війна Росії та України
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