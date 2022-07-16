У Зеленського відповіли на погрози Італії через постачання військової допомоги Україні

Поділ / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на чутки про ситуацію з постачанням військової техніки з Італії.

За його словами, внутрішньополітична боротьба в західних країнах не повинна відбитися на поставках зброї Україні.

"Традиційна внутрішньополітична боротьба в західних країнах не повинна відбитися на єдності з фундаментальних питань боротьби добра зі злом. Зокрема, на поставках зброї в Україну. Ми не можемо дозволити Кремлю використовувати політичну конкуренцію як зброю для підриву демократій", - написав у Twitter Подоляк.

Що заявили в Італії

Раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що політична криза, викликана можливою відставкою прем'єр-міністра Маріо Драгі, може не дозволити допомагати Україні в боротьбі проти російської агресії.

Зокрема, він підкреслив, що сумнівається щодо майбутнього поставок італійських озброєнь Україні.

Драгі намагався подати у відставку після того, як одна з коаліційних партій відмовилася голосувати за вотум довіри, але президент Італії не прийняв її.

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