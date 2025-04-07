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США відвертаються від Європи й НАТО: названо головну причину

Олексій Тесля
7 квітня 2025, 22:51
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Європа перестала бути центром уваги США, пояснив Тарас Загородній.
Трамп, НАТО
США змінюють ставлення до НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Загороднього:

  • США сприяють тому, що НАТО стає непрацездатним
  • У Європі у Штатів особливого інтересу немає

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, що позиція Вашингтона сприяє тому, що НАТО стає непрацездатним.

"Просто США це вже не потрібно. Європа перестала бути центром уваги США, для американців тепер важливіша Азія, і, відповідно, вони зміщують акцент. Для Штатів головне - Китай, протистояння з Китаєм. Саме тому почалися ті процеси. Раз інтерес США до Європи знижується, навіщо тоді їм витрачати стільки грошей на неї?", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що у США подібне відбувається не вперше і він нагадав історію з Близьким Сходом.

"Коли США стали менш залежні від нафти і газу з цього регіону і самі стали експортувати енергоресурси, інтерес американців до Близького Сходу, м'яко кажучи, впав. Чому? Тому що США більше не залежні від цього регіону щодо нафти. Так, у США є побоювання з приводу Ірану з ядерною зброєю, плюс є Ізраїль, але, за великим рахунком, Штати ще присутні в регіоні, але без колишнього фанатизму. Саме тому американці перекидають війська в інший регіон - в Азію, де для США небезпечніше", - підкреслив співрозмовник.

Загородній додав, що в Європі у Штатів особливого інтересу немає, тому вони й кажуть європейцям, "щоб далі вони розбиралися самі. Адже для США це все дорого, а у Штатів величезний борг, і їм потрібно щось із цим робити".

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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