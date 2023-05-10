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Серед еліт РФ назріває серйозний конфлікт: Денисенко сказав, коли він вибухне

Альона Вороніна
10 травня 2023, 09:40 оновлено 10 травня, 09:45
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У Росії вже скоро може відбутися великий конфлікт та розкол серед еліт. На це вже вказують конкретні події.
Вадим Денисенко, Кремль
РФ стоїть на порозі серйозного конфлікту між елітами, каже Денисенко/ УНІАН

Країна-агресорка РФ стоїть на порозі великого внутрішньоелітного конфлікту, який цілком ймовірно може спалахнути упродовж наступних кількох місяців.

На назрівання такого конфлікту вказують, зокрема, і події, що відбулися 9 травня. Про це розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в інтерв’ю Главреду.

Він зазначає, що хоч парад 9 травня у Москві був провальним, ця подія сама по собі навряд чи вплине на авторитет російського диктатора Володимира Путіна серед росіян. А от що може вплинути на його авторитет – то це озвучені у цей день заяви власника російської військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

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"Провальний парад сам по собі навряд чи на щось може вплинути. Більш важливо те, що він відбувся на фоні заяв Пригожина, у яких він прямим текстом звинувачує вище керівництво РФ. Зокрема, він говорить про те, що російська 72 бригада оголила фланги та втекла з поля бою під Бахмутом, а також заявив про влучання "Хаймарсу" в один з керівних пунктів неподалік міста", – зазначає Денисенко.

Хто такий Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – виконавчий директор Українського інституту майбутнього, журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання, повідомляє Uifuture.org.

За його словами, такі події можуть свідчити про те, що серед еліт країни-агресорки Росії назріває серйозний конфлікт і розкол.

"По суті, це свідчить про те, що всередині російських еліт насправді може назрівати певний розкол. Чи перетворяться ці чвари на реальний конфлікт еліт – поки говорити зарано. Але те, що вони вже стоять на порозі глобального внутрішньоелітного конфлікту, який теоретично може вибухнути протягом наступних кількох місяців – це факт", – сказав Денисенко.

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов раніше зазначав, що між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем. При цьому Кисельов зазначав, що Путін уже не має підтримки серед росіян, тому, якщо з диктатором РФ щось трапиться, усі лише перехрестяться з полегшенням.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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