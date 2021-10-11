"Хотів захистити сім'ю": українець, який по-звірячому зарізав 7-річного сина в Польщі, розповів про мотиви

Українець, який по-звірячому вбив сина в Польщі, розповів про мотиви / Reuters

Громадянин України, затриманий поліцією в місті Тарнув (Малопольське воєводство, Польща) зізнався у вбивстві свого семирічного сина і замахи на життя дружини. Про це повідомляє місцеве видання Se.

27-річний українець Дмитро т.заявив, що, б'ючи ножем 7-річного сина Максима і дружину Анастасію, "бажав захистити сім'ю від чогось ще гірше".

Підозрюваний підтвердив, що саме він напав на дитину і дружину. У день трагедії він пішов на кухню, напився води, взяв ніж і вдарив сина і дружину. Свої мотиви чоловік пояснював вкрай плутано. За словами 27-річного чоловіка, була якась група людей, що мають владу, яка повинна була "посадити нас у в'язницю, забрати дитину і забрати все, що у нас є". Тому, щоб врятувати свою сім'ю, Дмитро вирішив вбити їх і потім накласти на себе руки, стрибнувши з другого поверху.

За рішенням суду чоловіка заарештували на три місяці. Місцева прокуратура вже висунула чоловікові звинувачення, а медики перевіряють, чи був чоловік осудний на момент скоєння злочину. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше, в середині вересня в місті Глухів, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина і зізнався в цьому.

Кілька днів тому конвой повіз його на суд. Але туди він не доїхав і в ізолятор тимчасового утримання теж не повернувся. Чоловік несподівано помер по дорозі.