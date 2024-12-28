Новий пакет допомоги для України від США: стало відомо, що до нього ввійде

Нова допомога надходить на тлі того, що Росія розпочала серію атак на енергетичні об'єкти України.

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Військова допомога / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, defense.gov

Ключові тези:

США збираються оголосити про новий пакет військової допомоги

Офіційне оголошення Білий дім зробить, ймовірно, 30 грудня

Пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів

Адміністрація американського президента Джо Байдена збирається оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги для боротьби з повномасштабним російським вторгненням. Йдеться про озброєння на загальну суму $1,25 млрд. Про це пише AP із посиланням на чиновників Білого дому.

Зазначається, що адміністрація Байдена прагне передати якнайбільше допомоги Києву до того, як залишить свою посаду 20 січня.

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Офіційне оголошення Білий дім, за словами джерел журналістів, зробить у понеділок, 30 грудня.

Великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для системи протиповітряної оборони HAWK. За словами офіційних осіб, США також передадуть Україні ракети Stinger та артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм.

"Нова допомога надходить на тлі того, що останніми днями Росія розпочала серію атак на енергетичні об'єкти України, хоча Україна заявила, що перехопила значну кількість ракет і безпілотників. Російські та українські війська також все ще ведуть запеклу битву навколо російського прикордонного регіону Курськ, куди Москва направила тисячі північнокорейських солдатів, щоб допомогти повернути територію, захоплену Україною", – підкреслили в АР.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 грудня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про пакет на 1,2 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

19 грудня Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Крім того, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси, дрони та міни.

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