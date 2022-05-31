Смертельна хвороба: експерт пояснив, навіщо на Заході "ховають" Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

Новини у західних ЗМІ про нібито смертельну хворобу Володимира Путіна є інформаційним вкиданням, щоб підірвати легітимність російського президента.

На думку військового експерта Олега Жданова, вкидання інформації про нібито смерть Путіна - це дуже сильний хід, пише ТСН.

"Сьогодні будь-який політик у світі, розмовляючи з Путіним або намагаючись з ним поговорити, повинен усвідомити і задати собі питання, а це справжній Путін чи ні. Ось так вони підривають легітимність самого Путіна. І сьогодні в РФ крім просування своїх лобістських інтересів у світі доведеться займатися ще й питаннями легітимізації самого Путіна", - говорить експерт.

Жданов додає, що це боротьба на інформаційно-психологічному фронті.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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