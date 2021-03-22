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Смертельна аварія з українцями в Польщі: поліція розкрила важливі деталі

22 березня 2021, 12:11
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За даними польської поліції, 23-річний водій, який керував автобусом, був тверезий.

ДТП автобуса з українцями в Польщі хто загинув і що сталося
ДТП автобуса з українцями в Польщі: хто загинув і що сталося / прес-служба поліції Підкарпатського воєводства

У смертельне ДТП в Польщі, в якому загинув один українців і отримали травми ще п'ятеро, потрапив рейсовий автобус Euroways. Він здійснював пасажирський рейс із Києва за маршрутом Вроцлав-Чернівці.

Як повідомляє прес-служба поліції Підкарпатського воєводства, в аварії в Польщі загинув другий водій автобуса. У момент аварії той не перебував за кермом. За даними поліції, 23-річний водій, який керував автобусом, був тверезий.

При цьому всі пасажири автобуса є громадянами України. П'ятеро з них постраждали. Їх доставили в лікарні міст Пшеворськ, Перемишль і Лубачув.

Ще чотирьох українців, у яких серйозних травм не виявилося, перевезли в місто Ярослав. Вони зараз перебувають у шкільному гуртожитку.

ДТП у Польщі 22 березня: що сталося

Автобус виїхав з дороги і спочатку наїхав на загороджувальні бар'єри, а потім вилетів у кювет.

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  • Смертельна ДТП в Польщі 22 березня
    Смертельна ДТП в Польщі 22 березня rmf24.pl і прес-служба поліції Підкарпатського воєводства
  • Смертельна ДТП в Польщі 22 березня
    Смертельна ДТП в Польщі 22 березня rmf24.pl і прес-служба поліції Підкарпатського воєводства
  • Смертельна ДТП в Польщі 22 березня
    Смертельна ДТП в Польщі 22 березня rmf24.pl і прес-служба поліції Підкарпатського воєводства
  • Смертельна ДТП в Польщі 22 березня
    Смертельна ДТП в Польщі 22 березня rmf24.pl і прес-служба поліції Підкарпатського воєводства

Аварія в Польщі 22 березня: реакція України

На місце аварії вже виїхав український консул, запевнив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Він уточнив, що жодному українцю в лікуванні не відмовили, як це було під час попереднього смертельного ДТП в Польщі.

"Що стосується водія, який керував автобусом, він зараз госпіталізований. Тому говорити про причини - зараз рано", - повідомив Ніколенко.

Смертельна ДТП з українцями в Польщі 6 березня:

  • У ніч на суботу, 6 березня, в Польщі автобус з українцями потрапив у моторошну смертельну ДТП. Автобус, який слідував за маршрутом Познань-Херсон, вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву.
  • Всього в автобусі було 57 осіб, у тому числі двоє водіїв. Найсильніший удар отримали не пристебнуті ременем безпеки пасажири. Їх розкидало по салону.
  • У Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали внаслідок смертельної ДТП. Як розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, причиною відмов, які зафіксували в Ярославі та Жешуві, стала відсутність страховки.

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