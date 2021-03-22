Смертельна аварія з українцями в Польщі: поліція розкрила важливі деталі

ДТП автобуса з українцями в Польщі: хто загинув і що сталося / прес-служба поліції Підкарпатського воєводства

У смертельне ДТП в Польщі, в якому загинув один українців і отримали травми ще п'ятеро, потрапив рейсовий автобус Euroways. Він здійснював пасажирський рейс із Києва за маршрутом Вроцлав-Чернівці.

Як повідомляє прес-служба поліції Підкарпатського воєводства, в аварії в Польщі загинув другий водій автобуса. У момент аварії той не перебував за кермом. За даними поліції, 23-річний водій, який керував автобусом, був тверезий.

При цьому всі пасажири автобуса є громадянами України. П'ятеро з них постраждали. Їх доставили в лікарні міст Пшеворськ, Перемишль і Лубачув.

Ще чотирьох українців, у яких серйозних травм не виявилося, перевезли в місто Ярослав. Вони зараз перебувають у шкільному гуртожитку.

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Автобус виїхав з дороги і спочатку наїхав на загороджувальні бар'єри, а потім вилетів у кювет.

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На місце аварії вже виїхав український консул, запевнив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Він уточнив, що жодному українцю в лікуванні не відмовили, як це було під час попереднього смертельного ДТП в Польщі.

"Що стосується водія, який керував автобусом, він зараз госпіталізований. Тому говорити про причини - зараз рано", - повідомив Ніколенко.

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