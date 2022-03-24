Скоро не буде з чим воювати: російська "оборонка" зупиняється через брак деталей

Знищена в Україні російська військова техніка/ t.me/Zhyvytskyy

В Росії уже понад 20 підприємств в оборонній галузі призупинили роботу повністю або частково через те, що їм не вистачає комплектуючих і деталей.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Зокрема, зупинилося виготовлення авіаракет на підприємстві "Вимпєл".

"Упродовж останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу російської федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Росіянам уже не вистачає техніки, щоб воювати. Так, керівництво російських збройних сил наказало зняти зі зберігання частину застарілої бронетехніки і відправити її до військових частин, які відновлюють боєздатність.

Крім цього, вже не раз зустрічалися випадки, коли російські загарбники на окупованих територіях вилучали у місцевих приватних підприємців і фермерів вантажівки та спеціальну сільськогосподарську техніку.

Раніше повідомлялося, що у місті Баштанка на Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем Молотова. Дідуся Василя через поважний вік не взяли в тероборону, але коли зав’язався бій з окупантами, він сам кинувся допомагати.

Нагадаємо, українські розвідники захопили під Києвом командний пост російських військ "Красуха-4". З його допомогою російські загарбники заважали українським військам здійснювати радіотехнічну розвідку.

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