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Скільки європейців підтримують вступ України до ЄС у найближчі роки: результати соцопитування

22 березня 2023, 17:11
Найбільша підтримка вступу України до ЄС відзначається в Польщі та Іспанії, де за це виступають 81% і 80% опитаних.
Скільки європейців підтримують вступ України до ЄС у найближчі роки: результати соцопитування
Вступ України в ЄС у найближчі роки підтримують 65% європейців / УНІАН

Більшість європейців підтримують приєднання України до Європейського Союзу протягом найближчих років. Про це свідчать результати опитування eupinions від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тисяч учасників з семи країн ЄС.

У середньому, 65% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу у найближчі роки. У порівнянні з березнем 2022 року, ця підтримка зменшилась на 4 пункти, але зросла на 2 пункти у порівнянні з вереснем того ж року.

Найбільша підтримка вступу України до ЄС відзначається в Польщі та Іспанії, де за це виступають 81% і 80% опитаних.

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Водночас у Німеччині цей відсоток набагато менший. Там лише 54% респондентів вважають, що Україна може стати членом ЄС у найближчі роки.

У решті опитаних країн підтримка вступу України до Євросоюзу становить від 60% до 70%.

Нагадаємо, що згідно з даними опитування КМІС, приблизно 68% українців дотримуються точки зору, згідно з якою Україна повинна спробувати звільнити військовим шляхом всі свої території в межах 1991 року, включаючи окупований Крим. Близько 24% вважають, що від силової операції на Кримському півострові слід утриматися в разі повернення всіх територій разом з Донбасом.

Також повідомлялося, що 67% українців вважають, що країна-агресор, Росія, вичерпує свої ресурси у війні проти України. А українці, в свою чергу, цілком можуть здобути перемогу в недалекому майбутньому (за умови підтримки західних партнерів).

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