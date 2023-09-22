УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Скіфські мечі вдома: США повернули Україні викрадені окупантами артефакти

Марія Тупік
22 вересня 2023, 15:14 оновлено 22 вересня, 15:14
Російські загарбники викрали предмети старовини з тимчасово захоплених територій та ввезли на територію США.
Скіфські мечі вдома: США повернули Україні викрадені окупантами артефакти
Скіфські мечі вдома / Коллаж Главред, фото Офис Президента

Унікальні культурні цінності України, викрадені російськими окупантами з тимчасово захоплених територій, повернулися на батьківщину. Предмети старовини були вилучені митно-прикордонною службою США і передані Україні, повідомляє Офіс Президента України.

В червні 2022 року американські прикордонники затримали цінний артефакт - європейську залізну сокиру XVII століття з молотом на задній частині. Сокира, яка була незаконно вивезена з України на територію Сполучених Штатів, стала об'єктом ретельного дослідження.

Окрім цього, у той же період часу було вилучено інші артефакти, незаконно ввезені до США з Росії. Серед них були три залізні сокири XVII століття, три кирки XVII століття, два залізні скіфські мечі-акінаки VI століття до н.е., а також один залізний наконечник списа, орієнтовно датований від 500 до 1200 року до н.е.

відео дня

Ці артефакти конфіскувала американська влада з метою їхнього повернення Україні. Під час свого робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей.

Як відбулась церемонія повернення культурних цінностей

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас та посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передання артефактів.

"Щоразу, коли щось повертається в Україну, щось, що було вкрадено росіянами, це означає повернення життя і справедливості, що є дуже важливим", - подякував Зеленський усім, хто був причетний до цієї важливої справи.

Оксана Маркарова додала, що російська окупаційна влада постійно намагається вкрасти історію України, національну ідентичність та цінні артефакти, і заявила: "Ми не дозволимо їм цього зробити".

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки. Під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН, він висловив думку, що Росія не повинна мати ядерну зброю, яка може використовуватися для викривлення міжнародної політичної сцени та загрози світовій безпеці.

Також, Зеленський привезе новий пакет військової допомоги. Пакет допомоги від США включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби. Він спрямований на запезпечення потреб українських військових у зимовий період.

За підсумками візиту до США, Зеленський домовився з Байденом про спільне виготовлення зброї, зокрема систем ППО. До роботи залучать понад 2 тисячі американських оборонних компаній.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Володимир Зеленський Скіфське золото новини України
Реклама

Главное за день

НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

14:56 Політика
Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

14:23 Україна
Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

13:34 Україна
Все главные новости

Останні новини

15:14

Скіфські мечі вдома: США повернули Україні викрадені окупантами артефакти

15:09

"Прикрити лавочку Путіна": Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора

14:56

НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

14:54

Зірка "Гри престолів" хоче відібрати дітей у чоловіка після розлучення

14:34

Чого найбільше боїться міль: що покласти в шафу, щоб врятувати речі

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
14:23

Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

14:20

Турція чи Туреччина, Молдавія чи Молдова: які країни ми називаємо неправильно

13:50

Іменини 23 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:50

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Козам - радість, Півням - праця

Реклама
13:37

Якими іменами краще не називати дітей: привертають непросту долю

13:34

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

13:14

Навіщо сипати сіль на вугілля: хитрий прийом - запорука смачного шашлику

13:08

Ще один популярний російський актор збирається відправити сина на війну в Україні

12:57

"Так і тягне до "хорошим російським": Данилко отримав на горіхи в Мережі за обійми з російським блогером

12:52

День весняного рівнодення 2024: коли чекати короткі ночі та довгі дні після зими

12:44

Україна отримає далекобійну зброю: Зеленський розкрив деталі підготовки угоди

12:42

Місячний календар на жовтень 2023: небезпечний коридор затемнень

12:37

"Ти квадратна": у Мережу потрапило відео, як тренер публічно принижувала Кабаєву

12:20

На частину областей налетять грози, температура буде +10: погода на вихідні

11:54

"Який ти воїн? Куди ти йдеш?": Харчишин розповів, з яким серцем відпускав сина в ЗСУ

Реклама
11:49

Продавав тепловізори в інтернеті: на Житомирщині судитимуть офіцера

11:41

Яке свято 23 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

11:33

Як заточити ніж в домашніх умовах: впораєтеся без допомоги чоловіка

11:32

Три знаки зодіаку не зможуть в це повірити: хто розбагатіє в жовтні

11:22

Українцям озвучили тариф на світло в жовтні: на яку суму доведеться розщедритися

11:11

На 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат – БогдановВідео

11:09

Favbet Foundation передав спецпризначенцям ЗСУ позашляховик

10:37

Пора робити ревізію: скільки років можна зберігати домашню консервацію

10:36

Світлана Лобода в Києві рознесла вщент автоВідео

10:25

Експерт спрогнозував, до якої міри дійде зерновий конфлікт між Польщею та УкраїноюВідео

10:23

"Для нас погана новина": Жданов розповів про ситуацію з дронами і ракетами в РФ

10:03

Гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Діві - серйозна розмова, Тельцю - нові стосунки

10:00

Кадиров на тлі чуток про свою смерть оприлюднив нове відео: що з ним не так

09:52

"Є комплексний план": ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста - ЗеленськийФото

09:39

В Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн: кому пощастить і коли трапиться

09:35

Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Шевченка - ЗМІ

09:15

Навіщо на шампурі спіраль і петелька: за призначенням їх використовують одиниці

09:07

Заява марафону "Єдині новини" щодо фейку про зміни в трансляції виступу Президента України в ООН

09:05

Що відбувається з ПольщеюПогляд

08:54

В Україні переписали цінники на важливий у приготуванні їжі продукт: що сталося

Реклама
08:35

Після США Зеленський прибув до Канади: про що президент говоритиме з ТрюдоФотоВідео

08:12

ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Работіно - ISW

08:07

Годі готувати одну і ту ж картоплю: рецепт великого деруна з сиром від Ектора Хіменеса Браво

07:53

Зеленський розповів про несподівану домовленість з Байденом: про що йдетьсяФото

07:20

США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн: що до нього увійдеФото

06:49

Перші танки Abrams доставлять в Україну вже наступного тижня - Байден

06:22

Дві великі помилки КадироваПогляд

04:33

Яке сьогодні свято 22 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:10

"На тебе чекає швидка смерть": в Енгельсі погрожують пілотам РФ, які бомблять Україну

03:40

Чому магазинне молоко не скисає: несподівана відповідь, про яку знають не всі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти