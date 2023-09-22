Скіфські мечі вдома: США повернули Україні викрадені окупантами артефакти

Російські загарбники викрали предмети старовини з тимчасово захоплених територій та ввезли на територію США.

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Скіфські мечі вдома / Коллаж Главред, фото Офис Президента

Унікальні культурні цінності України, викрадені російськими окупантами з тимчасово захоплених територій, повернулися на батьківщину. Предмети старовини були вилучені митно-прикордонною службою США і передані Україні, повідомляє Офіс Президента України.

В червні 2022 року американські прикордонники затримали цінний артефакт - європейську залізну сокиру XVII століття з молотом на задній частині. Сокира, яка була незаконно вивезена з України на територію Сполучених Штатів, стала об'єктом ретельного дослідження.

Окрім цього, у той же період часу було вилучено інші артефакти, незаконно ввезені до США з Росії. Серед них були три залізні сокири XVII століття, три кирки XVII століття, два залізні скіфські мечі-акінаки VI століття до н.е., а також один залізний наконечник списа, орієнтовно датований від 500 до 1200 року до н.е.

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Ці артефакти конфіскувала американська влада з метою їхнього повернення Україні. Під час свого робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії повернення культурних цінностей.

Як відбулась церемонія повернення культурних цінностей

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас та посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передання артефактів.

"Щоразу, коли щось повертається в Україну, щось, що було вкрадено росіянами, це означає повернення життя і справедливості, що є дуже важливим", - подякував Зеленський усім, хто був причетний до цієї важливої справи.

Оксана Маркарова додала, що російська окупаційна влада постійно намагається вкрасти історію України, національну ідентичність та цінні артефакти, і заявила: "Ми не дозволимо їм цього зробити".

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки. Під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН, він висловив думку, що Росія не повинна мати ядерну зброю, яка може використовуватися для викривлення міжнародної політичної сцени та загрози світовій безпеці.

Також, Зеленський привезе новий пакет військової допомоги. Пакет допомоги від США включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби. Він спрямований на запезпечення потреб українських військових у зимовий період.

За підсумками візиту до США, Зеленський домовився з Байденом про спільне виготовлення зброї, зокрема систем ППО. До роботи залучать понад 2 тисячі американських оборонних компаній.

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