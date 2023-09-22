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Зеленський розповів про несподівану домовленість з Байденом: про що йдеться

Анна Ярославська
22 вересня 2023, 07:53 оновлено 22 вересня, 07:58
Україна готується створити нову оборонну екосистему разом із США, щоб виробляти зброю, "разом ще більше посилити свободу і захист життя".
Володимир Зеленський, Джо Байден
Україна і США домовилися спільно виробляти зброю / Колаж: Главред, фото: ОП

Україна та США домовилися спільно виробляти озброєння, зокрема, системи ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів.

За словами Зеленського, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом із США, щоб виробляти зброю, "разом ще більше посилити свободу і захист життя". Президент переконаний, що "це матиме глобальні позитивні результати".

"Дуже важливий візит до Вашингтона був, дуже вагомі результати. Зустріч з президентом Байденом, з його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість - будемо разом працювати, щоб спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами − це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", - сказав глава держави у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram.

відео дня

Зеленський також розповів, що глава Мінстратегпрому Олександр Камишин підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. До роботи в Україні залучають понад 2 тисячі американських оборонних компаній.

Також сторони підписали меморандум про енергетичне співробітництво.

Крім того, говорили в США про відновлення України після бойових дій та про посилення інститутів України, щоб очистити її "від будь-яких ворожих і корупційних впливів".

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Глава Білого дому на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією заявив, що схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння. За його словами, перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.

Байден запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну, яка дає відсіч російським військам.

Зеленський у свою чергу подякував президенту США та американському народу за підтримку.

Тим часом на сайті Міноборони США уточнили повний список озброєння, яке отримає Україна в рамках нового пакету військової допомоги. Зазначається, що цей пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua

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