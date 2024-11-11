Ситуація може загостритись: аналітик назвав суттєвий мінус в плані Трампа

Концепція "мир через силу" має негативні сторони, адже Ізраїль не здатний вести затяжну війну на Близькому Сході, зазначає політичний експерт.

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Концепція "миру через силу" має свої негативні сторони / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

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Президентство Трампа може загострити ситуацію на Близькому Сході

Ізраїль не здатний вести затяжну війну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху ще до оголошення результатів виборів президента США і перемоги Дональда Трампа звільнив з посади міністр оборони, який вважався протеже демократів. Про те, як президентство Трампа вплине на ситуацію на Близькому Сході розповів в інтерв'ю Главреду політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

На його думку, президентство Трампа не обіцяє нічого позитивного для Близького Сходу, оскільки концепція "миру через силу" виглядає ефектно, але має й свої негативні сторони.

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"Ізраїль - не та країна, яка здатна вести затяжну війну. У нього занадто маленька територія, не найбільший людський ресурс порівняно зі своїми сусідами", - вказує він.

Золотарьов підкреслює, що незалежно від особистих намірів Трампа, ситуація в цьому регіоні може стати ще більш напруженою.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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