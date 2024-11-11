Ситуація може загостритись: аналітик назвав суттєвий мінус в плані Трампа

Коротко:
- Президентство Трампа може загострити ситуацію на Близькому Сході
- Ізраїль не здатний вести затяжну війну
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху ще до оголошення результатів виборів президента США і перемоги Дональда Трампа звільнив з посади міністр оборони, який вважався протеже демократів. Про те, як президентство Трампа вплине на ситуацію на Близькому Сході розповів в інтерв'ю Главреду політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.
На його думку, президентство Трампа не обіцяє нічого позитивного для Близького Сходу, оскільки концепція "миру через силу" виглядає ефектно, але має й свої негативні сторони.
"Ізраїль - не та країна, яка здатна вести затяжну війну. У нього занадто маленька територія, не найбільший людський ресурс порівняно зі своїми сусідами", - вказує він.
Золотарьов підкреслює, що незалежно від особистих намірів Трампа, ситуація в цьому регіоні може стати ще більш напруженою.
Хто такий Андрій Золотарьов
Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.
Ситуація на Близькому Сході - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 жовтня Ізраїль завдав удару по об’єкту, що є частиною іранської програми виробництва балістичних ракет, завдавши значних пошкоджень, вказує видання Axios з посиланням на ізраїльські джерела.
17 жовтня Армія оборони Ізраїлю оголосила про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара під час операції в Газі, що згодом підтвердила пресслужба ЦАХАЛ.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на Генасамблеї ООН заявив, що у разі атаки Ірану, ізраїльська армія готова завдати удару у відповідь, досягнувши будь-якої поставленої мети.
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