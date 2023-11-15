Штайнмаєр розніс Путіна: нехай навіть не думає, Німеччина не забуде про Україну

Директор Росії Володимир Путін розраховує, що світ забуде про війну проти України, проте Німеччина не допустить такого розвитку подій. Берлін не звикатиме до нелюдської агресивної війни Москви. Загроза є не тільки для української держави, а й сусідніх країн. Про це заявив німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Як повідомляє Tagesschau, він розповів про те, Україна, особливо в умовах війни в Ізраїлі, повинна отримати більше підтримки. Не можна забувати про російсько-українську війну.
"Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ повинен забути про Україну. Німеччина не повинна і не буде надавати російському президенту таку послугу", - зазначив Штайнмаєр.відео дня
Також він додав, що Берлін не збирається звикати "до незаконної і нелюдської агресивної війни Росії".
Крім того, Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив, що загроза з боку Москва нависла не тільки над українською державою, а й над сусідніми країнами.
Війна Росії проти України
ЗСУ вибивають війська РФ з лівого берега Дніпра в Херсонській області, повідомили у Генеральному штабі. Українські війська відкидають окупантів із зайнятих ними позицій і ведуть контрбатарейну боротьбу.
У Росії все більше хочуть перемовин із Україною, відзначили соціологи Russian Field. Згідно з даними дослідження, 48% серед тих, кого вдалося опитати, виступають за діалог Москви і Києва.
Росія готується до зимових ракетних ударів по Україні, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. За його словами, росіяни ведуть дорозвідку і проводять роботу з завербованими навідниками.
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