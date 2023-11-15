Штайнмаєр розніс Путіна: нехай навіть не думає, Німеччина не забуде про Україну

Загроза агресії країни-окупанта Росії нависла не тільки над Україною, а й сусідніми державами, вважає президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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Німеччина не збирається звикати до нелюдської агресії Росії - Штайнмаєр / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот YouTube

Директор Росії Володимир Путін розраховує, що світ забуде про війну проти України, проте Німеччина не допустить такого розвитку подій. Берлін не звикатиме до нелюдської агресивної війни Москви. Загроза є не тільки для української держави, а й сусідніх країн. Про це заявив німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Як повідомляє Tagesschau, він розповів про те, Україна, особливо в умовах війни в Ізраїлі, повинна отримати більше підтримки. Не можна забувати про російсько-українську війну.

"Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ повинен забути про Україну. Німеччина не повинна і не буде надавати російському президенту таку послугу", - зазначив Штайнмаєр. відео дня

Також він додав, що Берлін не збирається звикати "до незаконної і нелюдської агресивної війни Росії".

Крім того, Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив, що загроза з боку Москва нависла не тільки над українською державою, а й над сусідніми країнами.

Війна Росії проти України

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