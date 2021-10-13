Шантаж Європи через ПП-2: в ЄС чекають на удар по Газпрому у відповідь на "закрутку вентиля"

Газпрому може загрожувати штраф через ситуацію з дефіцитом газу у Європі - експерт / УНІАН

Обсяги постачань газу з Росії до Європи останнім часом були нижчими за очікування Євросоюзу. Росіяни виконували довгострокові контракти з європейськими компаніями, проте не забезпечували додаткові прокачування палива в умовах газової кризи в ЄС. Газпром може нарватися на штраф в ситуації з "закручуванням вентиля".

У повідомленні Єврокомісії йдеться про те, що Європа очікувала більших обсягів постачань газу з Росії, а в ситуації, що склалася, в ЄС втратили простір для маневру на тлі наближення опалювального сезону. Газпром виконував свої зобов'язання за контрактами, проте не забезпечив додаткове прокачування газу на тлі газової кризи в європейських країнах.Читайте такжеГазова криза стрясає Європу, а Росія "потирає руки": Газпром б'є рекорди з видобутку газу

"Обсяги газу з Росії виявилися нижчими за очікування, що звужувало ринок по мірі наближення опалювального сезону. Незважаючи на те, що "Газпром" виконував свої довгострокові контракти з європейськими партнерами, він запропонував мало або зовсім не пропонував додаткових потужностей для послаблення тиску на газовий ринок ЄС", - наголошується в документі.

У свою чергу, польський експерт у сфері енергетики Войцех Якубік в інтерв'ю Radio Maryja заявив, що за мотивами ситуації зі сплеском цін на газ у Європі, Євросоюз може оштрафувати Газпром. Він нагадав, що Єврокомісія вже штрафувала Google і Facebook, при цьому росіянам в непростих ситуаціях раніше вдавалося уникнути проблем.

"Ціни встановлюються у великій мірі штучним способом. Це закручування вентиля, так можна сказати, Росією, "Газпромом", - сказав Якубік, підкресливши, що на цей раз ЄК може або оштрафувати Газпром, або запропонувати рішення, спрямовані на захист Євросоюзу.

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Ціна на газ у Європі

У Євросоюзі з початку серпня вибухнула газова криза. Ціна на газ у Європі стала зростати стрімкими темпами, а вартість тисячі кубометрів газу регулярно б'є рекорди.

Наприклад, 6 жовтня ціна вже листопадових ф'ючерсів на газ на біржі ICE Futures зросла на 400 доларів – до 1924 доларів за тисячу кубометрів. Після заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Газпром може збільшити експорт газу до Європи на 15% порівняно з попереднім роком, ціна знизилася до 980 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

Згідно з даними біржі ICE Futures на середу, 13 жовтня, вартість газу становить понад 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Шантаж Газпромом Європи через Північний потік-2

Проблеми на ринку газу ЄС пов'язані з низкою факторів, серед яких низький рівень запасів палива в підземних сховищах після холодної зими, а також небажання російської корпорації Газпром забезпечити додаткове прокачування палива до Європи через ГТС України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що газова криза в ЄС спровокована шантажем Європи з боку Газпрому. За його словами, росіяни, які раніше скоротили обсяги постачання газу через українську територію, фактично поставили європейські країни перед вибором: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива через ГТС України.Читайте такжеУ Росії заберуть СП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій Європи щодо трубопроводу

У компанії-операторі газотранспортної системи України також вважають, що зростання цін на газ пов'язане з політикою Газпрому. Росіяни торгуються за преференції в умовах сертифікації Північного потоку-2.

Асоціація газової інфраструктури Європи нагадала, що найменше газу в сховищах Австрії, Нідерландів та Португалії. В організації серед причин газової кризи називають високий попит на паливо в ЄС минулої зими, а також колосальний дефіцит постачань скрапленого газу. При цьому експерти вважають, що ситуація не зміниться незалежно від того, що в підсумку буде з Північним потоком-2.