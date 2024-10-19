' Сергія Шойгу у Росії не існує': у Мережі спливло давнє відео ексміністра оборони РФ

У Росії багато історичних вигадок, така ж історія склалась і в міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Яке справжнє ім'я у Шойгу / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Білоруський блогер Максим Мирович опублікував старий відеозапис, де колишій міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу розповів своє справжнє ім'я.

"Виявляється, жодного "Сергія Кужугетовича Шойгу" не існує. Є Шойгу Сєрєєвіч Кужугет. І так у них у всьому. Вигадані імена, біографії, фальшиві дружини. Відео знято ще відносно ліберальні часи, коли "кремлівські діячі" були змушені ходити до нормальних журналістів і відповідати на незручні питання про те, ким вони є насправді", - підписав блогер.

На відео ведучий запитав у Сергія Шойгу, чи може у Росії законно людина мати два справжнії імені. На це, тоді молодий Шойгу відповів, що може, адже "ця людина сидить перед вами".

відео дня

Після цього ведучий повідомив, що справжнє ім'я колишнього міністра оборони РФ - Шойгу, а прізвище Кужугет.

Дивіться відео про те, як насправді звати Сергія Шойгу:

Оказывается, никакого "Сергея Кужугетовича Шойгу" не существует. Есть Шойгу Серээвич Кужугет.



И так у них во всём. Придуманные имена, биографии, фальшивые жёны??‍♂️



Видео снято в ещё относительно либеральные времена, когда "кремлёвские деятели" были вынуждены ходить к… pic.twitter.com/WMKtVqDkPf — Максим Мирович (@MirovichMedia) October 19, 2024

Хто такий Сергій Шойгу? Сергій Шойгу - державний діяч та політик країни-агресора Росії. Міністр оборони Російської Федерації з 6 листопада 2012 року по 12 травня 2024. Секретар Ради Безпеки РФ з 12 травня 2024 року. Підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Перебуває у міжнародному розшуку з червня 2024 року, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Сергій Шойгу раптово зробив заяву про плани Путіна. Міністр оборони РФ раптово заявив, що добрий Путін нібито погодився обмежити удари по Україні, нібито вже про все домовилися через Туреччину, але злі українці все зіпсували.

Президент України Володимир Зеленський висловився про ордери на арешт Шойгу і Герасимова. Глава держави також зауважив, що Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про відповідальність Росії за злочини в Криму проти людей і законів

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