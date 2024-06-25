'Шлях у Гаагу відкрито': Зеленський висловився про ордери на арешт Шойгу і Герасимова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських генералів.

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Шойгу та Герасимов мають відповісти за свої злочини в Гаазі / Колаж: Главред, фото: МО РФ, УНІАН, Офіс президента

Для міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова тепер відкриті шляхи до Гааги. Країна-агресорка РФ відповідатиме за свої злочини проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських вбивць. Шойгу, Герасімов – ваш шлях у Гаагу відкрито", - сказав президент.

Глава держави також зауважив, що Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про відповідальність Росії за злочини в Криму проти людей і законів. Зеленський наголосив, що окупанти будуть притягнуті до відповідальності.

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"Дякую всім, хто вірить, б’ється, допомагає, працює заради того, щоб в України були такі результати – у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави, у наближенні нашого миру. Миру, який українці заслуговують! Слава Україні", - підкреслив президент України.

Хто такий Валерій Герасимов Валерій Герасимов - російський воєначальник. Начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року. Герасимова називають головним організатором війни на сході України. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку; активний учасник тимчасової окупації Криму РФ 2014 року. Перебуває під санкціями у ЄС, Канади та України, пише Вікіпедія.

Ордери на нарешт політиків РФ - подробиці

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Як раніше повідомляв Главред, міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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