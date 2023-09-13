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Зробив серію ін'єкцій: спливли несподівані деталі зникнення лікаря Кадирова

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 12:32 оновлено 13 вересня, 13:53
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Ельхан Сулейманов потрапив під підозру в нібито отруєнні глави Чечні.
Рамзан Кадиров, Ельхан Сулейманов
Ельхан Сулейманов був лікарем сім'ї Кадирова / Колаж: Главред, фото: скріншот

У жовтні 2022 року в Чечні за загадкових обставин зник ексміністр охорони здоров'я республіки, особистий лікар Рамзана Кадирова Ельхан Сулейманов. За даними російських журналістів, він потрапив під підозру в нібито отруєнні глави Чечні.

Розслідування, проведене Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ про обставини зникнення Сулейманова, пролило світло також і на захворювання, від якого страждає сам Кадиров.

Сулейманов був лікарем сім'ї Кадирова. З ним він познайомився в центрі Блохіна, де працював онкологом і де проходила лікування мати Рамзана Кадирова.

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Згодом Сулейманов переїхав до Чечні та став лікарем сімейства Кадирових і паралельно займав одну впливову посаду за іншою. А потім у Сулейманова виникли проблеми, цілком ймовірно, що закінчилися для нього смертю.

"Приблизно, в кінці літа - на початку осені 2022 року Сулейманов зробив Кадирову серію деяких ін'єкцій, отриманих чи з Москви, чи з-за кордону. Після цього з Кадировим і стали відбуватися швидкі та несподівані зміни. Відомо, що в жовтні стурбований Сулейманов проводив екстрені консультації з цього приводу зі знайомими фахівцями з Москви та Німеччини. Сам він говорив, що могла мати місце індивідуальна непереносимість організму", – пише ВЧК-ОГПУ.

При цьому представники оточення Кадирова наполягали на навмисному отруєнні глави Чечні та досить швидко переконали в цьому і самого Кадирова: після недовгих коливань він схилився до версії, що його отруїли.

Розплата наздогнала Сулейманова практично миттєво.

"Сулейманов, який, за словами друзів, з дня на день повинен був за протекцією Кадирова стати заступником міністра охорони здоров'я РФ, позбувся посту віце-прем'єра Чечні. І одразу зник. Кадиров продовжив лікування без нього в Москві та ОАЕ", – зазначають на каналі.

Як встановив Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, з жовтня 2022 року про долю та місцезнаходження Сулейманова нічого не знають ані його друзі, ані колеги.

"Якісь люди моментально реагують на спроби друзів, колег знайти його (Сулейманова, – ред.) і повідомляють їм, ніби Ельхан живий та здоровий (нібито переїхав до Баку), але не хоче ні з ким спілкуватися і повністю присвятив себе науковій роботі. Однак, за інформацією ВЧК-ОГПУ, всі джерела цієї позитивної інформації ведуть до Чечні. Можна з упевненістю сказати, що ніхто з близьких друзів і колег, з якими до жовтня 2022 року Сулейманов постійно був на зв'язку і займався науковою діяльністю, з тих пір з ним не спілкувалися і не бачив його. Всі спроби розшукати Сулейманова були марними", - пише паблік.

При цьому, за даними ВЧК-ОГПУ, ніхто з близьких до Сулейманова людей, з якими поспілкувалися журналісти, не вірить в те, що він знаходиться в Грузії.

"Абсолютно всі говорять, що його немає в живих і помер він болісною смертю... Співрозмовники ВЧК-ОГПУ в республіці кажуть, що там теж ніхто не бачив Сулейманова з жовтня 2022 року і ходять розмови, що його по-звірячому вбили – закопали в землю живим", - пише паблік.

Хвороба Кадирова - що відомо

У березні Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад.

1 липня чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані) повідомив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова могло загостритися захворювання нирок, внаслідок чого він не з'являється на офіційних заходах.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявляв, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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