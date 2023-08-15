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Хоче вислужитися перед Путіним: Кадиров відправив бойовиків на фронт в Україну - розвідка

Анна Ярославська
15 серпня 2023, 11:51 оновлено 15 серпня, 11:56
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10 серпня Рамзан Кадиров розхвалив чеченський батальйон "Схід Ахмат", що знаходиться на ділянці Оріхів у Запорізькій області.
Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров хоче вислужитися перед Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров відправляє свої війська на фронт в Україну, щоб заслужити собі репутацію у російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в свіжому звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter Міноборони Великої Британії.

10 серпня Кадиров розхвалив чеченський батальйон "Схід Ахмат", що знаходиться на ділянці Оріхів у Запорізькій області.

"У своїх коментарях Кадиров підкреслив постійну роль одного з головних чеченських підрозділів в цьому ключовому районі. "Схід" офіційно переходить у командування 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, що діяла в районі села Роботине", - йдеться у повідомленні.

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Британські розвідники додають, що кадирівські підрозділи складають відносно невеликий, але помітний військовий компонент російських сил в Україні.

"Ймовірно, Кадиров посилено рекламує роль своїх підрозділів, почасти для того, щоб поліпшити свою репутацію як лояльного Путіну", — резюмували в британській розвідці.

Свіжі звіт британської розвідки
Свіжі звіт британської розвідки / twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, раніше Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, писав, що російський диктатор Володимир Путін хоче віддати під контроль глави Чечні Бєлгородську, Курську і Брянську області Росії.

Також раніше ходили чутки, що Рамзан Кадиров хворий. У нього на руці був помічений медичний прилад.

Колишній віцепрезидент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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