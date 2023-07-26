ВСУ 'задвохсотили' російського пропагандиста і поплічника Кадирова на прізвисько 'Карлсон'

Російського пропагандиста і командира підрозділу бепспілотників Данила "Карлсона" ліквідували бійці.

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Окупант Данило "Карлсон" тепер ліквідований / колаж Главред, фото УНІАН і Telegram

Українські бійці ліквідували російського пропагандиста Данила "Карлсона". Спершу про це написав український громадський діяч Сергій Стерненко, а пізніше підтвердили пропагандистські Telegram-канали.

Повідомляється, що "Карлсон" був одним з поплічників чеченського диктатора Размана Кадирова, а командував підрозділом БПЛА окупантів. Плюс він регулярно вів пропагандистський Telegram-канал, який налічує понад 43 тисячі підписників.

Нагадаємо, раніше в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. У вересні минулого року генерал вже був поранений в результаті атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

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Крім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув в результаті обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.

До того Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ і, ймовірно, командував цим формуванням.

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