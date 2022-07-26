"Зробив Росію ізгоєм": у Держдепі жорстко припечатали Путіна

У США жорстко відповіли Володимиру Путіну/ УНІАН, Reuters

Дії Володимира Путіна сприяли тому, що Росія перетворилася на країну-ізгоя, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Про це американський чиновник підкреслив в ході брифінгу, відповідаючи на питання про твердження Путіна про те, що поточний світовий порядок нібито провалився – і світ готовий до нового порядку.

Представник Держдепу звернув увагу на те, що після Другої світової війни система світопорядку забезпечувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання і поширення демократії". Він каже, що це принесло користь, в тому числі країнам, які хочуть кинути виклик цій системі.

Також спікер Держдепу нагадав, що заснований на правилах порядок дозволив Росії і деяким її партнерам відчути зростання, увійти в міжнародну систему і насолоджуватися плодами економічної і політичної інтеграції.

"Все це було до тих пір, поки Путін не вирішив покласти цьому край і скасувати 30 років економічної інтеграції, зробити Росію ізгоєм у світовому співтоваристві країн", – додав Прайс.

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Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що переговори з РФ проводити неможливо, оскільки вона ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.

"Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що потрібно починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо", - підкреслив він.

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