На посошок: Саакашвілі затримали під час застілля

Михайло Саакашвілі / УНІАН

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі силовики затримали в момент, коли він перебував за столом.

У Мережі з'явилося відео, як на Саакашвілі надягають наручники, в цей момент перед ним стоять на столі відкриті пляшки, а також в келихи розлиті напої.

Крім того, перед самим затриманням, вже перебуваючи в наручниках, Саакашвілі взяв зі столу склянку з напоєм і випив її вміст.

Що відбувається у в'язниці, де перебуває Саакашвілі

Народний депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько приїхала до в'язниці в місті Руставі для зустрічі з Саакашвілі.

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Зазначимо, що з журналістами Ясько вирішила принципово не спілкуватися.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомога Саакашвілі.