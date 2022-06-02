Росію викинуть з Європи: експерт пояснив мету Британії в повному розгромі РФ

Володимир Зеленський і Борис Джонсон / Офіс президента

Великобританія бачить завершення війни в Україні в контексті ймовірного переділ ринку на європейському континенті, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Паралельно зі Сполученими Штатами Британія просуває перший імперський проект - союз Тримор'я, що дуже турбує США. У цьому плані спостерігається якась конкуренція між Великобританією і США", - підкреслив він у матеріалі на Главреді.

Експерт упевнений в тому, що союз Тримор'я для Великобританії дуже вигідний – і економічно, і політично.

"Україна - це перехрестя доріг, а, об'єднавшись з Польщею, Україна просто поставить тут митний паркан, і нас ніхто не обійде, всі будуть змушені платити мита", - пояснив він.

Військовий аналітик упевнений в тому, що Лондону потрібна цілісна Україна і повний розгром Росії.

"Британії це потрібно для того, щоб не було конкурентів. Адже якщо почнуть "пиляти" європейський ринок, то головним конкурентом буде Росія (Європу вони і так умовлять)", - зазначив він.

Експерт стверджує, що в англосаксонський клуб входить не тільки Великобританія, але і Канада, Австралія, Нова Зеландія.

"На їхню допомогу ми теж можемо розраховувати. Як тільки британці почули, що шведи і фіни хочуть вступити в НАТО, вони тут же підписали договори з цими двома країнами про військову взаємодопомогу. І що ви думаєте, на прохання Британії шведи або фіни не поділяться з нами озброєнням? Поділяться! Особливо фіни - адже у них тисяча кілометрів кордону з РФ. Шведи теж бояться Росії, тому що у них там острів, через який Росія збирається захоплювати країни Балтії, і ці плани вже оголошувалися по федеральному каналу Росії. Тому у нас з дня на день почнуть воювати шведські Archer, хоч чотири гаубиці, але вони будуть на озброєнні ЗСУ", - додав Жданов.

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Нагадаємо, раніше Жданов заявив про те, що поставки західного озброєння Україні не завжди відповідають очікуванням, тому "гаряча" фаза війни може затягнутися до кінця 2022 року.

Як пише він у матеріалі на Главреді, поки Захід екстрено дає Україні лише найнеобхіднішу зброю, щоб вона могла тримати ситуацію під контролем на фронті.

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