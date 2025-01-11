Російської імперії більше не існує: Джонсон різко вилаяв Путіна

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії емоційно висловився щодо Путіна.

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Джонсон емоційно висловився щодо Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви Джонсона:

Росія більше не є імперією і все скінчено

Не потрібно контролювати інші країни

Те, що робить Путін, архаїчне та варварське

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна "ідіотом" через його імперіалістичні погляди. Про це він сказав в інтервʼю виданню Delfi.

Зазначається, що в одній зі своїх книжок Джонсон написав, що якби його обрали прем'єр-міністром Великої Британії раніше, то він міг би запобігти повномасштабній війні проти України. Журналіст попросив експремʼєра пояснити ці слова.

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Політик відповів, що закликав би Україну стати членом НАТО. На його думку, проблема з Україною полягає в тому, що підхід до неї був хронічно двозначним.

"Що це таке? Україна – частина Заходу чи російської сфери впливу? І я думаю, найважливіше, що нам потрібно донести до Путіна, – це те, що Росія більше не є імперією і все скінчено", – наголосив Джонсон.

Він також пригадав імперіалістичне минуле Великої Британії й додав, що нині від імперії "практично нічого не лишилося". Джонсон переконаний, що не потрібно контролювати інші країни.

"Те, що робить Путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скінчено! Більше немає імперії, Володимире, ти ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно й є", – наголосив британський політик.

Заява Джонсона про Путіна – відео:

Борис Джонсон - останні заяви політика

Як повідомляв Главред, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що війська Великої Британії мають допомагати захищати кордон України в рамках будь-якої мирної угоди.

Борис Джонсон висловлював тривожне переконання, що, якщо Україна програє у війні, то світ чекатиме страшний сценарій. На його думку, Росія атакує країни Балтії та Грузію, а світ також побачить наслідки на Далекому Сході.

Він також заявляв, що російський диктатор Володимир Путін не вдерся би в Україну, якби президентом США на момент початку повномасштабної війни був Дональд Трамп. Нібито непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати господаря Кремля не ризикувати і не починати війну із суверенною державою.

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Хто такий Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.

Британський політичний і державний діяч. Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського. За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі. 24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

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