Російський політтехнолог спрогнозував, як довго Путін утримає владу

Після правління Володимира Путіна ФСБ буде розформована, вважає Марат Гельман.

https://glavred.net/world/rossiyskiy-polittehnolog-sprognoziroval-skolko-putinu-udastya-uderzhat-vlast-10485937.html Посилання скопійоване

Марат Гельман спрогнозував бунт в РФ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

У разі масштабного бунту в РФ, на Федеральну службу безпеки чекає розформування, заявив російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман.

"Один з найважливіших уроків для громадян Росії полягає в тому, що не можна щось будувати на старому фундаменті. Спочатку потрібно зруйнувати старе, а потім побудувати нове. Це стосується всіх інститутів, які будуть в Росії або країнах, на території яких вони з'являться. Путінські інститути потрібно демонтувати і починати все заново", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що в поточній ситуації одна частина ФСБшників "постарається просто розчинитися, друга – спробує покинути організацію, а третя все-таки спробує перешкоджати бунтам".

Відповідаючи на питання про те, скільки ще Путін може втриматися при владі, політтехнолог зазначив: "Все залежить від близькості України до Севастополя. Потрібно питати у тих, хто планує військові операції. Так, є й інші варіанти, які включають бунт номенклатури. Дуже складно прогнозувати за термінами, оскільки все залежить навіть більше від Путіна, ніж від цих людей. Конкретно від того, коли він вирішить прибрати фігуру, яку в чомусь підозрює".

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана Главреду:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Раніше Гельман заявив про те, що чеченська армія може піти на Москву. За його словами, результат пригожинського заколоту - всі люди, які здавалися Путіну найближчими і лояльними, тепер під підозрою.

Нагадаємо, Гельман зробив прогноз про майбутнє РФ. На його думку, глава Кремля Володимир Путін створить подобу опричнини, щоб впоратися з наростаючим невдоволенням правлячого класу в РФ.

Раніше Гельман анонсував ключові події на фронті восени. Він переконаний, що це може бути пов'язано з поставками в Україну Західної зброї.

Більше новин: