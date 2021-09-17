"Російський газ не такий і важливий": у Держдепі США закликали Україну не зациклюватися на СП-2

Як зазначив Хохштейн, Україні слід говорити не про російський газопровід, а безпосередньо про інтеграцію в європейську енергосистему.
Напередодні запуску "СП-2" Україні не варто зациклюватися на російському газі та маршрутах його транспортування. Україні зараз набагато доцільніше сконцентрувати зусилля на інтеграцію в європейську енергосистему. Таку заяву зробив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштейн.
"Дивімось не вузько на "Північний потік-2". Дивімось на наше майбутнє, в якому ми не повинні прокинутися і зрозуміти, що Україна ізольована від сучасних енергетичних систем світу та енергетичної економіки тільки тому, що хтось не зрозумів, що час модернізуватися", – зазначив Хохштейн в інтерв'ю журналу НВ.
При цьому, за словами представника Держдепу США зараз саме той момент, коли має початися великий енергетичний перехід, і Україна має бути його частиною. За словами дипломата, інтеграція України в єдиний енергетичний простір Європи дозволить зробити відновлювану і ядерну енергію дешевшими.
"Я вже говорив, що хочу бачити Україну не країною, яка транспортує молекули, а країною, що поставляє електрони", – сказав дипломат.
"Йдеться про трансформацію наявного кошика енергоресурсів, відхід від вугілля і розширення джерел відновлюваної та ядерної енергії. Потрібно ефективно використовувати поклади українських енергетичних родовищ, а не тільки говорити про "Північний потік-2" і газ з Росії. Чому б не прибрати цю зброю? Чому б не сказати, що російський газ не такий вже й важливий?" – додав Хохштейн.
"Північний потік-2": що необхідно знати
- Глава правління корпорації Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, зробив заяву про те, що трубопровід Північний потік-2 вже добудовано. За його словами, роботи завершилися о 8:45 за київським часом.
- Журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляли, що перші постачання трубою СП-2 можуть розпочатися вже з 1 жовтня. За два місяці сосійська магістраль може запрацювати на повну потужність.
- У МЗС Росії висловили надію, що газопровід Північний потік-2 запрацює якомога швидше, проте у Москві визнали залежність запуску трубопроводу від рішення Німеччини.
- Радниця глави Міненерго Лана Зеркаль казала, що Росія спробує запустити СП-2 ще до того, як завершиться процедура сертифікації газопроводу. Ситуація залишається складною на тлі газового шантажу Європи з боку Газпрому.