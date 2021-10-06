Росіяни засумнівалися в чесності виборів до Держдуми - соцопитування

Росіяни засумнівалися в результатах виборів до Держдуми / Reuters

45% росіян вважають, що вибори до нелегітимної Держдуми були нечесними, а 46% вважають інакше. У 2016 році ці показники становили 31% і 46% відповідно, йдеться в результатах опитування, проведеного 23-29 вересня російським Левада-центром.

Серед взяли участь у голосуванні 56% вважають, що вибори були чесними, 37% – нечесними. Серед тих, хто не голосував, – 34% вважають, що вибори пройшли чесно, 54% – нечесно.

Чесними ці вибори вважають в першу чергу виборці путінської партії Єдина Росія: 84% вважають чесними, 10% – нечесними.

Задоволення підсумками виборів також помітно менше, ніж у 2016 році. 46% росіян задоволені підсумками (50% в 2016 році, 51% в 2011 році), 40% – не задоволені (27% в 2016 році, 35% в 2011 році. 9% росіян байдужі підсумки виборів. Найбільше результатами виборів задоволені виборці Єдиної Росії.

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49% росіян очікують змін на краще від минулих виборів, стільки ж (48%) – не очікують. У 2016 відповідні показники становили 45% і 47% відповідно.

Вибори до Держдуми РФ

17-19 вересня РФ провела вибори до Державної думи, в тому числі і в окупованому українському Криму. Також до виборів залучили жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагався забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

Представники Євросоюзу заявили, що вибори в Російську державну Думу відбулися з численними порушеннями. Зокрема, кажуть у Брюсселі, росіяни робили все можливе, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси з приводу виборів до Держдуми РФ.