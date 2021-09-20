"Крим - це Україна": в ЄС категорично не визнали вибори в російську Держдуму

В ЄС категорично не визнали вибори в російську Держдуму / Reuters

Представники Євросоюзу заявили, що вибори в російську Державну Думу відбулися з численними порушеннями. Про це в понеділок, 20 вересня, заявив спікер Єврокомісії Петер Стано.

Чиновник підкреслив, що Євросоюз вірить у важливість вільних і чесних виборів. У той же час вибори в Державну Думу РФ проходили в атмосфері залякування і без визнаних міжнародних спостерігачів. За словами спікера, надійні джерела повідомили про низку порушень під час голосування.

Зокрема, росіяни робили все можливе, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси. Великий тиск чинили на опозицію, громадянське суспільство активістів і правозахисників.

Крім того, Стано каже, що в Брюсселі не визнають результати російських виборів у захопленому РФ Криму.

"Тому що Крим - це Україна. Ми також стурбовані тим, що жителям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах", – підкреслив він.

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Нагадаємо, вибори депутатів до Державної Думи - нижньої палати російського парламенту - пройшли в Росії 17-19 вересня.

Раніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що люди на окупованих Росією територіях можуть брати участь у виборах до Держдуми РФ за умови, якщо "їм треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе".

За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.