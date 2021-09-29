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СБУ виявила масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми

29 сентября 2021, 19:04

Окупанти "намалювали" високу явку на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Росія, вибори,Держдума, Севастополь
СБУ виявила фальсифікації на виборах до Держдуми / Reuters

СБУ виявила масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми Росії, які відбулися у вересні 2021 року.

Окупанти "намалювали" високу явку на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ встановила, що жителі ОРДЛО проігнорували російські вибори, зокрема, автобуси, які повинні були возити "виборців" на територію РФ, ходили майже порожні. Тому російські куратори вдалися до масштабної фальсифікації голосування.

"Більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані " залежних бюджетників "і вводили їх дані в систему без особистої участі" виборців", - розповіли в СБУ.

За даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів. Однак, незважаючи на фальсифікацію, окупанти змогли забезпечити "явку" лише приблизно 200 тисяч жителів окупованих територій України.

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Крім того, після завершення виборів до Держдуми окупанти припинили видавати жителям ОРДЛО російські паспорти. А в тих документах, які видавали перед голосуванням, стоїть код неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області, що унеможливлює Соціальні та пенсійні виплати від Росії.

СБУ також перехопила розмови російських кураторів з їх посіпаками в ОРДЛО, які стосуються фальсифікації виборів, і опублікувала їх.

Вибори до Держдуми РФ:

17-19 вересня РФ провела вибори в Державну думу, в тому числі і в окупованому українському Криму. Також до виборів залучили жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагався забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

Представники Євросоюзу заявили, що вибори в Російську державну Думу відбулися з численними порушеннями. Зокрема, кажуть у Брюсселі, росіяни робили все можливе, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси з приводу виборів до Держдуми РФ.

viber
СБУ фальсифікації Держдума РФ Вибори до Держдуми Росії-2021
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