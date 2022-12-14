Росіяни скуповують крадені українські паспорти: стала відома несподівана причина

Оформлення українського закордонного паспорта коштує 80 тис. рублів (1200 доларів).

У РФ продають українські паспорти / УНІАН

У РФ на онлайн-майданчиках йде жвава торгівля українськими паспортами, за допомогою яких росіяни сподіваються потрапити до Європи.

При цьому продавці українських паспортів надсилають клієнтам в якості підтвердження серійні номери, які відносяться до Луганської області, пише російське видання Можем объяснить.

Уточнюється, що попит на українські паспорти серед росіян є. Відзначається, що оформлення українського закордонного паспорта коштує 80 тис.рублів (1200 доларів).

Судячи з усього, бланки та обладнання для оформлення біометричних паспортів були вкрадені з Херсонської області, відзначило джерело журналістів з адміністрації Херсонської області.

Однак влада України зафіксувала номери загублених бланків для паспортів і повідомила представників європейських країн.

/ t.me/mozhemobyasnit

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили військовослужбовців російської в / ч 46108, які порушили закони та звичаї війни. Це Баясхалан Шультумов і Павло Аганаєв.

Такого висновку дійшли співробітники прокуратури спільно з СБУ та Департаментом спецрозслідувань Нацполіції.

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