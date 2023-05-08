Росіяни неабияк запанікували: на вулицях Москви з'явилися загадкові мітки

Очевидно, занепокоєння москвичів збільшилось через нещодавні вибухи біля Кремля.

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На вулицях Москви з'явилися загадкові мітки / Колаж: Главред, фото: Telegram Олександра Цаплієнка

Ввечері 8 травня на вулицях Москви з'явилися червоні мітки у вигляді хрестів. У зв'язку з цим у громадян країни-агресорки Росії почалася неймовірна істерика. Вони неабияк бояться можливої "бавовни".

Як зазначив журналіст Олександр Цаплієнко, напередодні 9 травня хтось вирішив висміяти росіян та наніс на проїжджі частини доріг та біля тротуарів червоні мітки. Саме такими мітками на початку повномасштабної війни російські загарбники намагалися залякати українців. Тепер росіяни бідкаються у роздумах, чи йти їм на парад з нагоди Дня Перемоги над нацистською Німеччиною.

"У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з'явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", - зауважив Олександр Цаплієнко.

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Очевидно, занепокоєння москвичів збільшилось через нещодавні вибухи біля Кремля.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала ніяких "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села і міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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